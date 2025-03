30. martā pāries uz vasaras laiku - pulksteņa rādītāji jāpagriež stundu uz priekšu

Tā kā starp Eiropas Savienības dalībvalstīm joprojām nav panākts vienots redzējums par jauniem nosacījumiem attiecībā uz laika maiņu divas reizes gadā, šobrīd ir spēkā Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumi Nr.1010 “Par pāreju uz vasaras laiku”. Tie paredz, ka Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiek marta pēdējā svētdienā plkst. 3.00, kad atbilstoši otrās joslas laikam pulksteņa rādītājus pagriež par vienu stundu uz priekšu, un oktobra pēdējā svētdienā plkst. 4.00 – vienu stundu atpakaļ.

Eiropas Savienībā pāreju uz vasaras laiku nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. janvāra direktīva 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku – vasaras laika sākums un beigas ir vienoti visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, atzīmē ministrijā.

Atbilstoši publiskās pārvaldes iestāžu, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju un iedzīvotāju paustajam viedoklim, kā arī ņemot vērā Latvijas ģeogrāfisko stāvokli un vasaras laika pozitīvos ieguvumus, EM atbalsta ideju veikt pāreju uz vasaras laiku un tajā palikt pastāvīgi, pārtraucot sezonālo laika maiņu. EM ieskatā, vasaras laiks ir atbilstošāks, jo tas nodrošina garāku gaišās dienas laiku cilvēkiem aktīvajās stundās, tādējādi veicinot iedzīvotāju ekonomisko un fizisko aktivitāti, kas kopumā pozitīvi ietekmē tautsaimniecību, īpaši tādās nozarēs kā lauksaimniecība, tūrisms un būvniecība.

Eiropas Komisija (EK) 2018. gada vasarā rīkoja sabiedrisko apspriešanu par pāreju uz vasaras laiku, kuras ietvaros tika apkopoti dalībvalstu iedzīvotāju (privātpersonu, juridisko personu, nevalstisko organizāciju) viedokļi. Tika saņemti 4,6 miljoni atbilžu no 28 dalībvalstīm, un to rezultāti norādīja, ka 84% aptaujāto atbalsta sezonālās laika maiņas atcelšanu. Lai apzinātu Latvijas iedzīvotāju nostāju, arī EM aicināja sabiedrību paust savu viedokli par vasaras laiku, aizpildot EK izveidoto aptaujas anketu. Aptauja parādīja, ka 85% no Latvijas respondentiem (atbildes sniedza 0,5% Latvijas iedzīvotāju) atbalsta sezonālās laika maiņas atcelšanu.

Vasaras laiks Latvijā pirmo reizi tika ieviests 1981. gadā. Sākot no 1997. gada, vasaras laiks ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai, atgādina ministrijā.