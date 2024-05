5 ieteikumi brīvdienu pavadīšanai Ogrē

Ogres Zilie kalni

Viena no pilsētas unikālākajām vietām ir Ogres Zilie kalni. Kopš 2004. gada dabas parks “Ogres Zilie kalni” ir īpaši aizsargājama dabas teritorija.

Dabas parkā ir vairākas pastaigu takas, pa kurām ejot ir iespēja vērot unikālo dabu un faunu. Ir vērts ielūkoties Kūzulu takā, kurā nule kā iemājojis pirmais meža bišu spiets. Tajā ir jau piecas mājvietas savvaļas bitēm! Pieejamas ir arī piknika vietas, kur pavadīt laiku ar ģimeni vai draugiem. Nevar aizmirst par vienreizējo skata torni, kas ir 30m augstumā un atrodas “Ogres Zilo kalnu” augstākajā vietā.

Daugavas promenāde

Ainaviskā Daugavas promenāde ir lieliski piemērota nesteidzīgai pastaigai vai vienkāršai pēcpusdienas pavadīšanai pie ūdens. Promenāde ierīkota, lai pasargātu pieguļošās teritorijas no applūšanas. Tā stiepjas gar Daugavas krastu Ogrē un Ikšķilē. Atjaunātā promenāde ir piemērota arī izbraucienam ar velosipēdiem, jo abas promenādes (Ogres un Ikšķiles) savieno ceļš, kas piemērots velobraucējiem. Pilsētas iedzīvotājiem un viesiem tā ir iecienīta atpūtas, pastaigu un makšķerēšanas vieta.

Ogres vēstures un mākslas muzejs

Kultūras devai Ogres Vēstures un mākslas muzejā ir apskatāmi aizraujoši novadpētniecības, tradicionālās amatniecības un laikmetīgās mākslas eksponāti. Tas ir lielisks veids, kā ienirt reģiona bagātīgajā mantojumā un mākslinieciskajos centienos. Ogres Vēstures un mākslas muzejs dibināts 1981. gadā. Šobrīd muzejā ir apskatāma Lauras Makabresku sakrālās mākslas izstāde “Mierinājums”, patstāvīgā ekspozīcija "Pietura Ogre" un nelielā pamatekspozīcija „No bankas līdz muzejam”.

Ķeguma pilsētas svētki

25. maijā norisināsies ikgadējie Ķeguma pilsētas svētki. Ķeguma pilsēta aizņem pāris kilometrus platu joslu Daugavas labajā krastā. Pilsēta izvietojusies plašajā Daugavas senlejā. Par apdzīvotu vietu tā sākusi veidoties 1936. gadā līdz ar Ķeguma HES celtniecību. Lai gan Ķeguma apbūve uzsākta pēc HES uzcelšanas, apkaime bijusi apdzīvota arī senāk. Tagadējā Lāčplēša iela bijis ceļš uz Rautenfeldu jeb Ķeguma muižu, kas pēc spēkstacijas uzcelšanas appludināta. Pilsētas tiesības Ķegums ieguva 1991. gadā.

Šogad svētku ietvaros tiks godināts pilsētas simbols – Saule. Visas dienas garumā visa vecuma iedzīvotājiem un pilsētas viesiem būs nodrošinātas dažādas aktivitātes. Kā arī dienas garumā būs apskatāmi vides objekti “Radi sauli Ķegumā!”, ko veidojušas Ķeguma iestāžu pārstāvji un Ķeguma svētku atbalstītāji.

Sv. Meinarda sala

Īsā braucienā no Ogres atrodas, Daugavas ūdeņu ieskautā, Sv. Meinarda sala, uz kuras atrodas pirmā kristietības svētvieta Latvijā. Pirms vairāk nekā 800 gadiem, līdz ar Svētā Meinarda baznīcas uzcelšanu, sākas kristietības izplatīšanās Latvijā. To cēla bīkaps Meinards, pirmais baltu cilšu misionārs, kā arī pirmais Baznīcas organizācijas veidotājs Baltijas reģionā. Tolaik Baltijā nepazina akmens celtniecību, tādēļ Meinards uzaicināja meistarus no Gotlandes, un tā tapa pirmā mūra celtne Baltijā – ar lielu nocietinājumu apjozta baznīca.

Ziemas periodā sala ir pieejama ar laivu, turpretīm vasaras mēnešos, kad Rīgas hidroelektrostacija ūdenskrātuvē ūdens līmeni pazemina, uz salu iespējams nokļūt sausām kājām pa ceļu, kura malās saglabājušies bijušās koku alejas celmi. Tā piedāvā neaizmirstamu vēsturisku pieredzi un gleznainus skatus. Uz salas var apskatīt Ikšķiles baznīcas drupas.