1. Vienmēr aizver konteinera vāku
Ja gaisa temperatūra noslīd zem nulles, mitri atkritumi var piesalt pie konteinera apakšas un sienām, padarot tos neizberamus konteineru tukšošanas brīdī. Tāpēc svarīgi pārliecināties, ka konteinera vāks vienmēr ir aizvērts, pasargājot atkritumus no nokrišņu ietekmes.
2. Neizmet konteinerā šķidrus atkritumus
Konteinerā nedrīkst izmest šķidrus pārtikas atlikumus – zupu, pienu, kefīru u.c., jo tie veicina atkritumu piesalšanu. Tāpat, ja atkritumi ir mitrāki, noteikti palīdzēs maisu izmantošana, kas atkritumus pasargā no iesalšanas.
3. Izmanto atkritumu maisus (arī bioloģiskajiem atkritumiem)
Ziemas sezonā īpaši būtiski ir atkritumus izmest maisos. Tas attiecas arī uz bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem, kurus brūnajā konteinerā ieteicams ievietot bioloģiski noārdāmā vai papīra maisiņā. Tāpat bioloģiski noārdāmu atkritumu konteineriem ir speciāli maisi, kas pasargā visu konteineru no mitruma piekļūšanas konteinera sienām. Pieredze rāda, ka šādi aprīkotos konteineros atkritumi ziemā neiesalst, savukārt vasarā konteineri ilgāk ir tīri.
4. Pirms izmešanas ļauj atkritumu maisam atdzist
Privātmāju iedzīvotājiem ieteicams atkritumu maisus uz brīdi izlikt ārā un tikai pēc tam ievietot konteinerā. Atdzisis saturs neveido kondensātu, kas citkārt var izraisīt maisa piesalšanu pie konteinera sienām.
5. Uzstādi nojumi virs konteineriem
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji aicināti vērsties pie nama apsaimniekotāja ar lūgumu uzstādīt nojumi virs atkritumu konteineriem. Nokrišņu nenokļūšana konteinerā pasargā konteinera saturu no iesalšanas riskiem.
Ja tomēr atkritumi ir piesaluši un iedzīvotājiem ir liegta iespēja šķirot atkritumus, iespējams sazināties ar “CleanR” klientu apkalpošanas centru, kas izvērtēs papildu atkritumu izvešanas iespējas. Sazinoties jānorāda cik liels atkritumu apjoms palicis konteinerā.