5 vietas Ogres novadā rudenīgai pastaigai – par dažām nezina pat vietējie

1. Ogres Zilie kalni
Varētu teikt, ka šī ir viena no Ogres novada vizītkartēm.
Runā, ka, uzkāpjot 30 metrus augstajā skatu tornī, skaidrā dienā no torņa augšas var saskatīt pat Rīgu un Zaķusalas televīzijas torni.
Noteikti vērts doties pastaigā gar Dubkalnu ūdenskrātuvi, kur siltākā laikā var atveldzēties, bet rudenī un pavasarī – vienkārši apbrīnot tirkīzzilo ūdens toni.
2. Špakovska parks
Gandrīz sešus hektārus plašajā Pārogres zaļajā oāzē mājo vairāk nekā 400 koku un košumkrūmu sugu.
Augstākajā punktā uzbūvēts skatu tornis, ko var sasniegt gan pa 100 pakāpienu kāpnēm, gan pa meža taciņām. Līdzās izveidota arī 70 m gara Purva taka ar 2 metrus dziļu dabisku aci.
3. Ogres upes promenāde
Tiem, kuriem nepatīk brist pa meža takām, bet gribas baudīt mierīgu pastaigu ūdens tuvumā, Ogres upes promenāde ir ideāls risinājums.
Tur atradīsi arī slaveno Ogres arkveida gājēju tiltu – lielāko šāda tipa tiltu Latvijā.
4. Ķeipenes muižas parks
Lai sajustu patiesu miera ostu nostāk no pilsētas kņadas, jādodas uz Ķeipenes pagastu. Pašas muižas pils vairs nav, taču senais muižas parks ir īsta dabas pērle, kurā baudīt mierpilnu pastaigu.
Netālu, Ķeipenes centrā, atrodas leģendārā Ķeipenes kinostacija – neaizmirsti tur piestāt!
5. Plāteres pilskalns
Netālu no Madlienas atrodas Plāteres pilskalns, kurā uzkāpjot paveras burvīga ainava.
Interesanti, ka pastāv uzskats, ka Plāteres pilskalns pirms Latvijas austrumu robežas pārcelšanas bijis Latvijas ģeogrāfiskais centrs.