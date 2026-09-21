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Pirmdiena, 21. septembris, 2026 14:10

5 vietas Ogres novadā rudenīgai pastaigai – par dažām nezina pat vietējie

OgreNet
5 vietas Ogres novadā rudenīgai pastaigai – par dažām nezina pat vietējie
Foto: Visitogre.lv
Pirmdiena, 21. septembris, 2026 14:10

5 vietas Ogres novadā rudenīgai pastaigai – par dažām nezina pat vietējie

OgreNet

Dīvāns-ledusskapis-dators: ja tavu ierasto pastaigu maršrutu var raksturot šādi, tad šī raksta atvēršana, iespējams, ir labākais, kas beidzamajā laikā ar tevi noticis. Ogres novadā ir daudz brīnišķīgu vietu, kurās atcerēties, kā smaržo priežu mežs un cik labi garšo līdzpaņemtā tēja termosā. Lūk, piecas izcilas vietas kārtīgai pastaigai svaigā gaisā!

1. Ogres Zilie kalni

Varētu teikt, ka šī ir viena no Ogres novada vizītkartēm.

Runā, ka, uzkāpjot 30 metrus augstajā skatu tornī, skaidrā dienā no torņa augšas var saskatīt pat Rīgu un Zaķusalas televīzijas torni.

Noteikti vērts doties pastaigā gar Dubkalnu ūdenskrātuvi, kur siltākā laikā var atveldzēties, bet rudenī un pavasarī – vienkārši apbrīnot tirkīzzilo ūdens toni.

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Foto: Visitogre.lv

2. Špakovska parks

Gandrīz sešus hektārus plašajā Pārogres zaļajā oāzē mājo vairāk nekā 400 koku un košumkrūmu sugu.

Augstākajā punktā uzbūvēts skatu tornis, ko var sasniegt gan pa 100 pakāpienu kāpnēm, gan pa meža taciņām. Līdzās izveidota arī 70 m gara Purva taka ar 2 metrus dziļu dabisku aci.

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Foto: Visitogre.lv

3. Ogres upes promenāde

Tiem, kuriem nepatīk brist pa meža takām, bet gribas baudīt mierīgu pastaigu ūdens tuvumā, Ogres upes promenāde ir ideāls risinājums.

Tur atradīsi arī slaveno Ogres arkveida gājēju tiltu – lielāko šāda tipa tiltu Latvijā.

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Foto: Visitogre.lv

4. Ķeipenes muižas parks

Lai sajustu patiesu miera ostu nostāk no pilsētas kņadas, jādodas uz Ķeipenes pagastu. Pašas muižas pils vairs nav, taču senais muižas parks ir īsta dabas pērle, kurā baudīt mierpilnu pastaigu.

Netālu, Ķeipenes centrā, atrodas leģendārā Ķeipenes kinostacija – neaizmirsti tur piestāt! 

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Foto: Visitogre.lv

5. Plāteres pilskalns

Netālu no Madlienas atrodas Plāteres pilskalns, kurā uzkāpjot paveras burvīga ainava.

Interesanti, ka pastāv uzskats, ka Plāteres pilskalns pirms Latvijas austrumu robežas pārcelšanas bijis Latvijas ģeogrāfiskais centrs. 

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Foto: Visitogre.lv
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