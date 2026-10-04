53 200 eiro! Cik uz Saeimas vēlēšanām izmaksāja viens mandāts?

Provizoriskie vēlēšanu rezultāti liecina, ka 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši ir uzvarējis "Apvienotais saraksts" (AS), kas Saeimā ieguvis 42 mandātus. "Latvijas pirmajā vietā" (LPV) parlamentā ieguvusi 17 vietas, SV/AJ - 15, Nacionālā apvienība (NA) - 10, "Progresīvie" - deviņas, bet JV - septiņus mandātus. Pārējās partijas ir palikušas zem 5% vēlēšanu barjeras un parlamentā nebūs pārstāvētas.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pirms pašām vēlēšanām publicētie dati liecināja, ka kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma politiskās organizācijas bija deklarējušas 2,78 miljonus eiro aģitācijas izdevumus. Precīza summa gan būs zināma nākamnedēļ. Partijām pēc vēlēšanām būs KNAB jāiesniedz vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas, kurās KNAB pārbaudīs faktisko tēriņu atbilstību deklarācijās norādītajai informācijai.
Katrai politiskajai organizācijai maksimālais pieļaujamais limitēto priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apmērs bija 1 039 582 eiro. Šajos priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos iekļaujami gan politiskās organizācijas kopējie, gan deputātu kandidātu individuālie tēriņi.
"Jaunā vienotība" politiskajai aģitācijai bija noslēgusi līgumus par 372 751 eiro, tātad tai viens deputāta mandāts "izmaksājis" vismaz 53 200 eiro. Pēc aģitācijas tēriņu apjoma tālāk seko NA, kas bija uzrādījusi 236 516 eiro kopējos tēriņus jeb vismaz 23 600 uz mandātu.
LPV bija uzrādījis 386 423 eiro aģitācijas tēriņus jeb vismaz 22 700 eiro uz mandātu, "Progresīvie" - 166 768 eiro kopsummā jeb vismaz 18 500 eiro uz mandātu, AS - 590 565 eiro kopsummā jeb vismaz 14 000 eiro uz mandātu, bet SV/AJ - 137 680 eiro kopsummā jeb vismaz 9200 eiro uz mandātu.
Citas partijas nākamajā Saeimā nav iekļuvušas, tajā pat laikā aģitācija iztērējušas ievērojamas summas: ZZS - vairāk nekā 450 000 eiro, "Latvijas attīstībai" - vairāk nekā 223 000 eiro, bet "Gobzema saraksts" - ap 100 000 eiro. Pārējiem politiskajiem spēkiem aģitācijas līgumi bija noslēgti par mazākām summām.
Savukārt personas, kas nav saistītas ar politiskajām partijām un to apvienībām, priekšvēlēšanu aģitācijai par vai pret politiskajiem spēkiem un deputātu kandidātiem drīkstēja izmantot līdzekļus, kas nepārsniedz 11 700 eiro. Neviena persona līdz 1. oktobrim nebija deklarējusi šādus izdevumus.