Trīs profesionālas mantu organizatores ziņu portālā "Parade" dalās ar sešām lietām, no kurām ieteicams atbrīvoties pirms Ziemassvētkiem, lai svētki būtu priecīgāki.
Lieku rotaļlietu čupa
Ja mājās ir mazi bērni, tagad ir īstais brīdis tikt galā ar mantu kaudžem, pirms zem eglītes parādās jaunas. Ja atrodi rotaļlietas, ko bērni vairs nelieto (vai nekad nav lietojuši), ziedo tās vietējam labdarības veikalam.
Ziedot pirms Ziemassvētkiem ir ļoti vērtīgi – tā kādam citam bērnam būs dāvana, ko vecāki citādi nevarētu atļauties.
Veci svētku dekori
Ja, rotājot māju šomēnes, saprati, ka dažas dekorācijas tevi vairs neuzrunā – neglabā tās kastēs. Gaumes mainās, tendences mainās, un arī tas, kas patīk šogad, ne vienmēr iederēsies nākamgad.
Ziedojot dekorus pirms svētkiem, tie var nonākt pie kāda, kuram tie tieši tagad ir vajadzīgi.
Veci produkti
Pirms ķeries pie piparkūku gatavošanas un mandarīniem, ieskaties savā pieliekamajā. Iespējams, tur glabājas produkti, ko sen esi aizmirsis.
Virtuves tehnika
Padomā: cik bieži tu izmanto to vafeļu pannu? Ja atbilde ir "ne reizi šogad", laiks no tās šķirties.Paturi tikai tās ierīces, kurām ir vairākas funkcijas.
Mēteļi, kas tikai aizņem vietu
Ja tavi virsdrēbju āķi lūzt no lielā svara – pārskati skapī esošos mēteļus. Ziedojot tos, kurus vairs nevalkā, tu palīdzēsi kādam pārciest ziemu. Turklāt atbrīvosi vietu viesu jakām, kad viņi nāks ciemos.
Apģērbs, kas "gaida savu brīdi" jau piekto gadu
Sakārto savu garderobi jau tagad, negaidi jauno gadu. Ja meklē apģērbu svētku ballītei vai ceļojumam un vienmēr “apej” vienus un tos pašus tērpus, tas ir signāls, ka tie nav tev vajadzīgi.
Mazāk mantu = vairāk vietas priekam, viesiem un piparkūkām.