6 lietas, no kurām ieteicams atbrīvoties pirms Ziemassvētkiem

6 lietas, no kurām ieteicams atbrīvoties pirms Ziemassvētkiem
Foto: Pexels.com
Ziemassvētki tuvojas strauji, un, lai gan lielākā daļa no mums koncentrējas uz svētku noskaņas radīšanu, nebūtu slikti kādu drūmu vakaru veltīt kārtības ieviešanai mājās, īpaši tad, ja plāno uzņemt viesus.

Trīs profesionālas mantu organizatores ziņu portālā "Parade" dalās ar sešām lietām, no kurām ieteicams atbrīvoties pirms Ziemassvētkiem, lai svētki būtu priecīgāki.

Lieku rotaļlietu čupa

Ja mājās ir mazi bērni, tagad ir īstais brīdis tikt galā ar mantu kaudžem, pirms zem eglītes parādās jaunas. Ja atrodi rotaļlietas, ko bērni vairs nelieto (vai nekad nav lietojuši), ziedo tās vietējam labdarības veikalam.
 

Ziedot pirms Ziemassvētkiem ir ļoti vērtīgi – tā kādam citam bērnam būs dāvana, ko vecāki citādi nevarētu atļauties.

Veci svētku dekori

Ja, rotājot māju šomēnes, saprati, ka dažas dekorācijas tevi vairs neuzrunā – neglabā tās kastēs. Gaumes mainās, tendences mainās, un arī tas, kas patīk šogad, ne vienmēr iederēsies nākamgad.

Ziedojot dekorus pirms svētkiem, tie var nonākt pie kāda, kuram tie tieši tagad ir vajadzīgi.

Veci produkti

 Pirms ķeries pie piparkūku gatavošanas un mandarīniem, ieskaties savā pieliekamajā. Iespējams, tur glabājas produkti, ko sen esi aizmirsis.

Virtuves tehnika

Padomā: cik bieži tu izmanto to vafeļu pannu? Ja atbilde ir "ne reizi šogad", laiks no tās šķirties.Paturi tikai tās ierīces, kurām ir vairākas funkcijas. 

Mēteļi, kas tikai aizņem vietu

 Ja tavi virsdrēbju āķi lūzt no lielā svara – pārskati skapī esošos mēteļus.  Ziedojot tos, kurus vairs nevalkā, tu palīdzēsi kādam pārciest ziemu. Turklāt atbrīvosi vietu viesu jakām, kad viņi nāks ciemos.

Apģērbs, kas "gaida savu brīdi" jau piekto gadu

 Sakārto savu garderobi jau tagad, negaidi jauno gadu.  Ja meklē apģērbu svētku ballītei vai ceļojumam un vienmēr “apej” vienus un tos pašus tērpus, tas ir signāls, ka tie nav tev vajadzīgi.

Mazāk mantu = vairāk vietas priekam, viesiem un piparkūkām.

