Pirmdiena, 10. novembris, 2025 12:19

7 lietas, kas, iespējams, paslēptas vecmāmiņas bēniņos un mūsdienās ir zelta vērtē

7 lietas, kas, iespējams, paslēptas vecmāmiņas bēniņos un mūsdienās ir zelta vērtē
Foto: Canva
Daudzi, iespējams, nemaz nenojauš, ka apputējusī kaste bēniņos ar vecmāmiņas rotaļlietām, platēm vai veco laiku traukiem varētu būt vērtīga, taču ekspertiem ir cits viedoklis. Viņi skaidro, ka daudzi no mums patiesībā sēž uz īsta dārgumu pūra.

Rakstā, kas publicēts ziņu portālā marthastewart.com, apkopotas tikai dažas no tām. Eksperti uzsver, ka tām ir ne tikai sentimentāla vērtība...

Vecās rotaļlietas, īpaši vilcieni

Vecās rotaļlietas, īpaši vilcienu komplekti, ir pieprasītas kolekcionāru vidū. To vērtība atkarīga no stāvokļa, izmēra un detaļām – tā var svārstīties no 90 līdz 930 eiro. Labi saglabāti eksemplāri nereti kļūst arī par unikālu interjera akcentu.

Vecie trauki

Vecie plastmasas virtuves trauki no 50.–70. gadiem kļuvuši par retro stila simbolu. Pasteļtoņi, neparastas formas un saikne ar mājas ballīšu kultūru padara tos pievilcīgus kolekcionāriem. To cena tirgū svārstās no 37 līdz 140 eiro.

Grāmatas

Dažādu grāmatu, īpaši klasisko vai reto darbu, pirmie izdevumi var maksāt vairākus simtus eiro.  Savukārt grāmatas, kurās ir skaistas ilustrācijas, nereti tiek pārveidotas par sienas gleznām – katru lapu var pārdot atsevišķi.

Ziemassvētku rotājumi

Stikla rotājumi no pagājušā gadsimta 40.–50. gadiem, it īpaši vācu ražojumi vai roku darbs, tiek augstu vērtēti. Parasts rotājums var maksāt ap 28–37 eiro, bet īpaši reti un labā stāvoklī esoši eksemplāri – pat līdz 930 eiro vai vairāk.

Antīki darbarīki

Vecie darbarīki, kas atrodas labā stāvoklī, ir pieprasīti savas kvalitātes un ilgmūžības dēļ. Ja tie ir labi saglabājušies, to vērtība var sasniegt vairākus simtus eiro.

Vinila plates

Parastas plates var maksāt tikai dažus eiro, bet reti pirmie izdevumi var būt ļoti dārgi. Piemēram, "The Beatles" vai "Prince" albumi var maksāt no 14 000 līdz pat 28 000 eiro, ja tie ir ideālā stāvoklī.

Kosmētikas un higiēnas preces

Vecie kosmētikas preču iepakojumi, piemēram, neatvērta zobu diega vai parfimērijas komplekta cena var sasniegt pat 93 eiro. Tos nereti meklē kolekcionāri vai retro stila cienītāji.

Pirms kaut ko izmetat vai ziedojat, ir vērts pārliecināties par lietu patieso vērtību!

