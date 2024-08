8 ieteikumi, ko nedarīt, lai nenovecotu pirms laika

Dr. Lūsija Poloka ir NHS konsultante, geriatre, kura ir strādājusi ar vecākā gadu gājuma cilvēkiem 30 gadus, laikrakstam "The Telegraph" norāda: “Cilvēki, kuri ir pozitīvi noskaņoti, paveic vairāk un jūtas labāk. Domāšanas veids ir patiešām svarīgs." Viņa savā jaunākajā grāmatā "Zelta likums" pēta izmaiņas, kuras mēs varam ieviest savā ikdienā tieši tagad, lai izvairītos no novecošanas pirms laika.

Kuras ir tās 8 lietas un domāšanas paradumi, kas liek mums pāragri novecot?

Meklē attaisnojumus nedarīt lietas

Sociālā trauksme var palielināties līdz ar vecumu. Tomēr katru reizi, kad mēs meklējam attaisnojumu, lai neizietu no mājas, mūsu pasaule sarūk. Dr. Poloka regulāri novēro vecāka gada gājuma cilvēkus, kuri nolemj nedarīt noteiktas lietas, piemēram, izvairās no došanās atvaļinājumā vai pievienošanās draugiem ceļojumā. Viņi nedara pat vienkāršas lietas, piemēram, nedodas uz izrādēm vai koncertiem, uzsverot, ka nezinot, vai to spēšot. Viņi atrod attaisnojumus, lai kaut ko nedarītu.

Pētījumos atklāts, ka veselīgam dzīves ilgumam ir saistība ar socializēšanos. Neļaujiet satraukumam kļūt par attaisnojumu tam, lai neizietu no mājas. Tā vietā mācieties pielāgoties!

"Manā laikā viss bija citādāk"

“Manā laikā viss bija citādāk” ir klišeju slazds, kas sagaida katru paaudzi. Ārste uzskata, ka runāšana par pagātni un neiesaistīšanās tagadnē un nākotnē ir saistīta ar pāragras novecošanas risku. Īpaši šis pieņēmums izpaužas sarunās ar jauniešiem, tomēr, lai gan cilvēkam ir liela pieredze, to nevajadzētu uzspiest jaunajai paaudzei, jo īpaši tāpēc, ka starppaaudžu attiecības uzlabo veselību un labklājību gan jaunākiem, gan vecākiem cilvēkiem. Ārste apgalvo, ka galvenā īpašība labas draudzības izveidošanai ar jauniešiem ir spēja klausīties. “Tā ir patiešām īpaša prasme vecumdienās. Esiet ieinteresēti jauniešos un labvēlīgi pret viņiem. Esiet iedrošinoši un ieinteresēti tajā, ko viņi dara. Tās ir patiešām svarīgas lietas,” viņa uzsver.

Sēž uz savas naudas

Ārste atsaucas uz pētījumiem, kas ir parādījuši, ka, ziedojot labdarībai, cilvēki izjūt mērķtiecības un piepildījuma sajūtu, kas var pozitīvi ietekmēt viņu garīgo veselību. Kāda vecāka gadu gājuma kundze viņai teikusi: "Es nevēlos būt bagātākā sieviete kapos." "Viņa guva tik lielu prieku, šķiroties no naudas," atklāja Polaka. “Acīmredzot ne visi to spēj, un daži gados vecāki cilvēki ir ļoti noraizējušies par savām finansēm un aprūpes izmaksām," viņa uzsver, piebilstot, ka ir pensionāri, kuriem prieku sagādā citu atbalstīšana un naudas tērēšana.

Apsēstība ar savu slimību sarakstu

Cilvēkiem bieži vien nemaz nav tik daudz vainu, cik viņi vēlētos. Nesen veiktā Zviedrijas pētījumā tika atklāts, ka cilvēki ar trauksmes radītiem traucējumiem var nomirt agrāk nekā citi. Daktere Poloka uzsver, ka papildu trauksmei iemesls, kāpēc daži cilvēki var kļūt apsēsti ar savu veselību, ir citu jaunumu trūkums viņu dzīvēs. Tāpēc ir ļoti svarīgi interesēties arī par kaut ko citu, kas nav saistīts ar jūsu veselību.

Neizmanto kāpnes

2018. gadā Japānā tika veikts pētījums par to, cik lielā mērā cilvēka dzīvesvieta veicina jebkuru fizisko lejupslīdi, ietverot vairāk nekā 6000 cilvēku vecumā no 65 gadiem, kuri dzīvoja vai nu vienstāva mājā vai mājā, kurā starp stāviem var pārvietoties ar liftu, vai mājā ar kāpnēm. Viņi tika pētīti trīs gadus. Rezultātos, kas publicēti žurnālā "BMC Geriatrics", tika atklāts, ka kāpņu izmantošana mājās palīdz aizkavēt ar vecumu saistītu fizisko lejupslīdi.

Kāpšana pa kāpnēm palīdz stiprināt un tonizēt kāju muskuļus. Tas saglabā jūsu kāju artērijas elastīgas, ļaujot asinīm vieglāk kustēties. Labāka asins plūsma jūsu kājās nozīmē veselīgāku sirdi un ķermeni. Ikdienas fizisko vingrinājumu un mazkustīgāks dzīvesveids var būt cēlonis problēmām. Tā, pēc ārstes domām, ir daļa no plašākas problēmas — nekāpt pa kāpnēm, kad vien rodas tāda iespēja.

"Mana māte pretojās liftam līdz sava mūža beigām," pieredzē dalās ārste, uzsverot, ka viņas mātei kāpšana pa kāpnēm kļuva par īstu pārbaudījumu, "viņa to darīja ļoti, ļoti lēni. Un tikai vienu reizi dienā. Bet viņa to darīja katru dienu." <!--nextpage-->

Neizmanto jaunākās tehnoloģijas

Daudz enerģijas tiek tērēts, žēlojoties par viedtālruņu radīto ļaunumu. Tomēr tiem ir arī priekšrocības. Ārste uzskata, ka pretošanās tehnoloģijām ir kļūda. Jaunu prasmju apguve ne tikai mazina sociālo atstumtību, bet arī ir svarīga, lai mūsu kognitīvās funkcijas būtu visaugstākajā līmenī. “Izmantojiet tehnoloģijas un iemācieties lietot "Facetime", lai varētu sarunāties ar saviem mazbērniem, kad viņi dodas ceļojumā,” saka ārste, uzsverot, ka neredz nekādus pozitīvos ieguvumus no tehnoloģiju neizmantošanas.

Pārāk daudz laika pavada uz krēsla

Uzmanieties no krēsla. Sēdēšana ir drošs veids, kā paātrināt novecošanās procesu. Spēja stāvēt nost no krēsla ir galvenais, lai saglabātu neatkarīgu dzīvi. Jums ir nepieciešams piecelties ik pēc 20 minūtēm. Ja skatāties televizoru, piecelieties katru reizi, kad ir reklāmas pauze.

Ir bijuši cilvēki, kas ārstei ir teikuši, ka viņiem nepatīk ātri staigāt vai skriet, jo viņiem trūkstot elpas. "Ja jums ir sirds slimība, jums vajadzētu pārbaudīt, kādi ir droši vingrinājumi tieši jums. Bet, ja vingrošanas laikā nedaudz aizraujas elpa, patiesībā tas nav nekas traģisks. Tā ir ļoti laba lieta, ko darīt lielākajai daļai cilvēku," stāsta ārste.

Pieņem, ka ir vāji

Galvenais vājuma cēlonis ir ar vecumu saistīts muskuļu masas zudums. Kļūda, ko pieļauj daudzi pacienti, pēc ārstes teiktā, ir pieņēmums, ka, tiklīdz vairs nevar noturēt līdzsvaru, tad domā, ka beigas ir klāt. "Bet tā nav taisnība," viņa saka. "Ir patiešām laba zinātne, kas parāda, ka vecāki cilvēki var uzlabot savu muskuļu spēku."

Pierādījumi liecina, ka jūs varat mainīt stāvokli, ko sauc par trauslumu. To var darīt staigājot, izpildot vingrinājumus, piemēram, sēžot gaisā pacelt vienu kāju, tad otru, rokā turot litru piena. Ir pierādīts, ka arī pietiekama daudzuma proteīna uzņemšana palīdz atgūt spēku un nāk par labu kaulu veselībai. Poloka uzsver, ka tās ir nelielas izmaiņas, tomēr darbojas, ja tās tiek iekļautas ikdienā. Vēl kāda ideja – veikt 20 pietupienus, kamēr tīrāt zobus. Ir daudz lietu, ko varat darīt, gaidot, kamēr tējkannā ūdens uzvārīsies. "Ar praksi jūs varat uzlabot savu līdzsvaru. Ne tikai uzturēt, bet arī padarīt to labāku," norāde ārste.