8 padomi, kā ietaupīt, gatavojoties Ziemassvētkiem

8 padomi, kā ietaupīt, gatavojoties Ziemassvētkiem
Foto: Pexels.com
8 padomi, kā ietaupīt, gatavojoties Ziemassvētkiem

OgreNet

Ziemassvētki ir gada brīnumainākais laiks, taču šiem svētkiem nav jāiztukšo tavs maciņš. Ir daudz veidu, kā samazināt tēriņus, nezaudējot svētku prieku.

Rakstā, kas publicēts ziņu portālā Commbank.com, apkopoti padomi, kas palīdzēs atrast līdzsvaru starp prieku un saprātu.

1. Izvēlies lētākus produktus

Ziemassvētku pusdienām izvēlies lētākus produktus. Cepta vista būs lētāka nekā šķiņķis, un saldēts tītars izmaksās mazāk nekā svaigs. Maltīti papildini ar lētākiem, bet sātīgiem ēdieniem (krāsnī cepti kartupeļi patīk gandrīz visiem), un desertā pasniedz svaigus augļus.

2. Ietaupi uz dāvanu papīra

Iesaiņojot dāvanas, ļauj bērniem izpausties uz brūnā dāvanu papīra. Piemēram, tam var pielīmēt krāsainus akcentus un ar flomāsteru tos savienot, lai izskatās kā virtene ar lampiņām.

3. Izmanto dabas veltes

Savākti čiekuri un kaltēti ziedi var lieliski aizvietot dārgus galda dekorus. Zaļumi izskatās lieliski, ja tie izklāti pa galda vidu, salikti dažādos traukos vai izmantoti kā akcenti uz salvetēm, kas apvītas ar auklu.

4. Maini pulcēšanās laiku

Ēdiens bieži vien tiek uzskatīts par svētku galveno sastāvdaļu, bet patiesā vērtība slēpjas kopā būšanā. Kāpēc gan šogad nepamēģināt brokastu vai vēlo brokastu formātu, nevis tradicionālās pusdienas? Pankūkas, augļi, sula un kafija izmaksās ievērojami mazāk.

5. Maini noteikumus

Pavēsti, ka šogad vairāk vēlies koncentrēties uz kopā būšanu, nevis lietām. Pieaugušajiem vari ierosināt ierasties ar "groziņiem" dāvanu vietā, bet bērniem – dāvināt emocijas (piemēram, dāvanu karti uz kino). Iespējams, citi būs pateicīgi un atviegloti par šādu pieeju.

6. Ievies kopīgas tradīcijas

Izejiet pastaigā aplūkot svētku gaismas vai apmeklējiet vietējo koru koncertu. Sarīkojiet mājās Ziemassvētku filmu vakaru – nepieciešamas vien pidžamas, popkorns un kāda filma. Piparkūku mājiņu vietā pamēģiniet izdekorēt cepumus..

7. Izgatavo eglītes rotājumus pats

Grezna egle ir skaista, bet paštaisīti rotājumi piešķir tai nozīmi. Varbūt tās ir lentes no iepriekšējām dāvanām, varbūt krāsotu makaronu virtenes – bērni tās var izgatavot paši.

8. Izveido Ziemassvētku budžetu

Sadali naudu nepieciešamajam un nosaki ierobežojumus citiem tēriņiem (dāvanas, ēdiens, tērpi ballītēm). Ir vairākas lietotnes, piemēram, CommBank, kur var iestatīt iknedēļas vai ikmēneša budžetu dažādām tēriņu kategorijām. Katru nedēļu pārbaudi, kā tev veicās. Ja budžets ēšanai ārpus mājas beidzies – pielāgojies, nevis atsakies. Vakariņas ar draugiem var aizvietot ar pastaigu un sarunu.

