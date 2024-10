Abonē nākamajam gadam!

Ir lietas, bez kurām neviens nevar iztikt: maize, apģērbs, jumts virs galvas. Malka jāpērk. Kādu laiku jaunie var pasēdēt uz kakla vecajiem, bet agri vai vēlu arī pie viņiem atnāk dzīve parastā un jāsāk plānot savi personiskie vai pat ģimenes ienākumi un izdevumi. Budžets. Kur šo daudzo vajadzību tāmē ierakstās avīze? Droši vien tas atkarīgs no cilvēka. Jo intelektuāli nobriedušāks, jo lasīšana viņam ir nepieciešamāka. Grāmata pirms naktsmiera. Avīzes un žurnāli dienas darbu pauzē. Un vismaz dažiem tūkstošiem cilvēku Latvijā ir nepieciešams arī laikraksts «Ogres Vēstis Visiem». Papīra formātā. Jo tā ērtāk, jo tāda tradīcija. Kaut kad notiks arī digitalizācija. Paaudžu tradīcijas mainās, bet saturs ir svarīgs. Saturs ir karalis.

Politiskā līmenī daudzkārt deklarēts, ka Latvijā nedrīkst pieļaut mediju tuksnešu veidošanos, ka tas ir nacionālās drošības jautājums. Ka vietā, kur veidojas uzticamas informācijas vakuums, ienāk melīga un naidīga informācija. It kā visi to saprot, taču no reģionālajiem medijiem apsolītā Eiropas Savienības finansējuma lauvas tiesa atdota digitālajai platformai, kas nav pat medijs. Diemžēl valdība nav uzticams partneris. Varbūt citu gadu un citā konkursā.

Bet mūsu lasītāji ir. Un lasīšanas tradīcija ir dzīva. Šis ir atgādinājums abonēt laikrakstu nākamajam gadam. Abonēt ir izdevīgāk, nekā pirkt.

Abonē šeit!