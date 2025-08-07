Aicina pieteikt elementus latviešu vēsturisko zemju un lībiešu kultūras vērtību sarakstiem

Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale un Sēlija ir vēsturiski veidojušās Latvijas daļas jeb zemes, kuras raksturo unikāla kultūrvēsturiskā vide un tās iedzīvotāju identitāte. Latviešu vēsturiskajās zemēs uz kuršu, latgaļu, sēļu un zemgaļu sentautu, kā arī seno pirmiedzīvotāju – lībiešu – kultūras un valodas bāzes veidojusies latviešu nācija.
Ikviens ir aicināts līdz 31. augustam paust viedokli tiešsaistes anketās par to, kas ir tās vērtības, kas ir svarīgas katrai latviešu vēsturiskajai zemei, veido to savdabību vai atšķir citu no citas, kā arī kādus elementus būtu nepieciešams iekļaut lībiešu vērtību sarakstā. Pieteicēji tiek rosināti aizdomāties par “stūrakmeņiem” dažādās jomās: tautas tradīcijās, arhitektūrā un dizainā, skatuves mākslā, vizuālajā mākslā, literatūrā, mūzikā, kino, ainavā un citās.
Sarakstiem drīkst ieteikt arī Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautās vērtības. Vērtības var būt vispārinātas vai arī, tieši otrādi, konkretizētas.
Vērtību ieteikumi tiks apkopoti, un rudenī tos izvērtēs nemateriālā kultūras mantojuma ekspertu komisija, lai nonāktu pie izstrādāta vērtību saraksta katrai vēsturiskajai zemei, kā arī lībiešiem.
KURZEME: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1-M07E2w28JLyNOsXxJWHIeHIekRIRKqoNlFKEuiskFyRBQ/viewform?usp=dialog
ZEMGALE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDfKky0LDTSSlu6hEPD8OJwQZTXHapHL7l6uPJEkgGCXQTCw/viewform?usp=header
SĒLIJA: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_P6yyorcVgvoPpGHxWDQ7ZzIHwPf-wYStfrXxD-zXI08Bmg/viewform?usp=header
LATGALE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSdJHwtxrRPDVf-8yfWJB4jFdkPf3bxmjZn55iG0Aa3AXr9A/viewform?usp=header
VIDZEME: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWzQfTZYlfWgU082nIzN3h0-dTiRK5T2y0J7AEmnLh4EVu1A/viewform?usp=header
LĪBIEŠU VĒRTĪBAS: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflgdpSxOVU4qKnNFkHHajlxptu59RXmd54cv3PoHLmcIBvJw/viewform?usp=header