Trešdiena, 6. augusts, 2025 13:04
Alfrēds, Fredis, Madars
Trešdiena, 6. augusts, 2025 13:04

Aicina pieteikt elementus latviešu vēsturisko zemju un lībiešu kultūras vērtību sarakstiem

Aicina pieteikt elementus latviešu vēsturisko zemju un lībiešu kultūras vērtību sarakstiem
Foto: LNKC
Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) ir inicējis kultūras vērtību sarakstu izveidi ar mērķi veicināt sabiedrības zināšanas un izpratni par latvietības iezīmju daudzveidību, ko rada katras vēsturiskās zemes unikālās un atšķirīgās iezīmes, tradīcijas, valodas paveidi un savdabīgā kultūrvēsturiskā vide.

Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale un Sēlija ir vēsturiski veidojušās Latvijas daļas jeb zemes, kuras raksturo unikāla kultūrvēsturiskā vide un tās iedzīvotāju identitāte. Latviešu vēsturiskajās zemēs uz kuršu, latgaļu, sēļu un zemgaļu sentautu, kā arī seno pirmiedzīvotāju – lībiešu – kultūras un valodas bāzes veidojusies latviešu nācija.

Ikviens ir aicināts līdz 31. augustam paust viedokli tiešsaistes anketās par to, kas ir tās vērtības, kas ir svarīgas katrai latviešu vēsturiskajai zemei, veido to savdabību vai atšķir citu no citas, kā arī kādus elementus būtu nepieciešams iekļaut lībiešu vērtību sarakstā. Pieteicēji tiek rosināti aizdomāties par “stūrakmeņiem” dažādās jomās: tautas tradīcijās, arhitektūrā un dizainā, skatuves mākslā, vizuālajā mākslā, literatūrā, mūzikā, kino, ainavā un citās.

Sarakstiem drīkst ieteikt arī Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautās vērtības. Vērtības var būt vispārinātas vai arī, tieši otrādi, konkretizētas.

Vērtību ieteikumi tiks apkopoti, un rudenī tos izvērtēs nemateriālā kultūras mantojuma ekspertu komisija, lai nonāktu pie izstrādāta vērtību saraksta katrai vēsturiskajai zemei, kā arī lībiešiem.

KURZEMEhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1-M07E2w28JLyNOsXxJWHIeHIekRIRKqoNlFKEuiskFyRBQ/viewform?usp=dialog

ZEMGALEhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDfKky0LDTSSlu6hEPD8OJwQZTXHapHL7l6uPJEkgGCXQTCw/viewform?usp=header

SĒLIJAhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_P6yyorcVgvoPpGHxWDQ7ZzIHwPf-wYStfrXxD-zXI08Bmg/viewform?usp=header

LATGALEhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSdJHwtxrRPDVf-8yfWJB4jFdkPf3bxmjZn55iG0Aa3AXr9A/viewform?usp=header

VIDZEMEhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWzQfTZYlfWgU082nIzN3h0-dTiRK5T2y0J7AEmnLh4EVu1A/viewform?usp=header

LĪBIEŠU VĒRTĪBAShttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflgdpSxOVU4qKnNFkHHajlxptu59RXmd54cv3PoHLmcIBvJw/viewform?usp=header

