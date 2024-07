Ekrānuzņēmums no "X"/Sadales tīkls

Aizkustinoši, bet neveikli! Mazais stārķēns dodas vienā no pirmajiem lidojumiem OgreNet

"Neveiksmīga piezemēšanās pēc viena no pirmajiem lidojumiem gadījusies kādam no jaunajiem stārķēniem," tērzēšanas platformā "X" publicētajā ierakstā, kam pievienots video, norāda AS "Sadales tīkls".