Aizvadītajā naktī un no rīta Daugavpilī gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -32,8 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija.

Otra zemākā temperatūra - mīnus 28,3 grādi - reģistrēta Jelgavas novērojumu stacijās.

Kā atzīmē LVĢMC, gaisa temperatūra ārpus novērojumu stacijām var atšķirties.

LVĢMC norāda, ka sestdien priekšpusdienā Latvijā daudzviet saglabāsies stiprs sals - gaisa temperatūra var pazemināties līdz -20... -23 grādiem, bet vietām centrālajos un austrumu rajonos gaidāms arī ļoti stiprs sals - līdz mīnus 26 grādiem.

Jau ziņots, ka sestdien dienas laikā gaiss atdzisīs līdz -10...-15 grādiem, liecina LVĢMC sinoptiķu prognozes.

Dienā anticiklona ietekmē lielākajā daļā valsts uzspīdēs saule, vien brīžiem debesis aizklās kāds mākonis un laiks būs sauss.

Saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš.

Maksimālā gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā būs -10...-15 grādi, bet Kurzemes ziemeļos siltāks - tur būs -5…-10 grādi.

Rīgā diena būs saulaina un nokrišņi nav gaidāmi. Turpinās dominēt lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš, un gaisa temperatūra gaidāma -10...-12 grādi.

