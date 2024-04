Aizvadīts pārgājiens ar purva kurpēm Ogres Zilajos kalnos

Daudzi nemaz nezināja, bet Ogres Zilajos kalnos ir purvi, par to pārliecinājāmies pārgājiena laikā, apskatot arī vienu no purviem, kurā atrodas Velnezers. “Blakus purvam atrodas slēpošanas trase, un daudzi, ieraugot šo skaisto dabas ainavu, kas paveras pie mazā, savdabīgā ezera, ir teikuši, ka šī, lai arī varbūt mazāk zināma, ir viena no skaistākajām dabas parkā,” stāsta “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūras direktora vietniece Ieva Kraukle.

Tāpat kopā ar dabas gidu “Purvu bridēji” pārstāvi Krišjāni Sietiņu un “Zilo kalnu” attīstības aģentūras direktora vietnieci Ievu Kraukli varēja uzzināt interesantus faktus par purviem un to nozīmi Latvijas dabā. Dalībniekiem bija iespēja apskatīt mazās simtgadīgās purva priedītes, dažādos biotopus, kā arī izmēģināt iešūpot purvu virskārtu.

Pārgājiena laikā Ieva Kraukle dalībniekus iepazīstināja arī ar citiem dabas parka veidojumiem - kalnu korēm un osu pauguriem. Dalībniekiem bija iespēja iepazīt mazāk zināmas dabas parka takas, apskatīt saglabājušās kara laika bumbu bedres un, protams, uzkāpt skatu tornī.

Pasākuma noslēgumā vietējie iedzīvotāji un viesi sasildījās pie ugunskura, baudot siltu tēju un pīrādziņus nesen atjaunotajā dabas parka atpūtas zonā.

Kopumā pārgājiena laikā dalībnieki veica ~5 km garu apļveida maršrutu, kura laikā iegūti daudz interesanti fakti par visiem tik iecienīto dabas parku “Ogres Zilie kalni”.