Sestdien būs pārsvarā mākoņainas debesis un dienas gaitā daudzviet līs. Rīta stundās vēl būs maz nokrišņu, vairāk līs pēcpusdienā un vakarā. Pūtīs dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas vakarā pāries ziemeļrietumu vējā; gaidāmas brāzmas līdz 12-17 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +7..+13 grādi.
Naktī uz svētdienu galvenokārt piekrastē, bet dienā jau visā valstī gaidāma ziemeļrietumu vēja pastiprināšanās brāzmās līdz 20-26 metriem sekundē. Gaidāms lietus un sniegs, vietām arī krusa, tomēr, sākot no valsts rietumiem, mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule. Daļā Latvijas veidosies īslaicīga sniega sega, gaisa temperatūra svētdien nepārsniegs +2..+8 grādus.
Pirmdien laiks kļūs saulaināks, bet saglabāsies ziemeļu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē, vietām gaidāmi īslaicīgi nokrišņi, gaisa temperatūra būs zem +10 grādiem.
Arī nākamās nedēļas vidū būs auksts laiks, dažkārt gaidāms īslaicīgs lietus, sniegs un krusa. Maija sākumā prognozēta pakāpeniska temperatūras paaugstināšanās, bet naktīs termometra stabiņš vietām aizvien var noslīdēt zem nulles.
Sagaidāms, ka svētdienas vētrā lūzīs koki, iespējami bojājumi jumtiem un citi postījumi. Postošākās vēja brāzmas prognozētas Kurzemē, Zemgalē un Vidzemes rietumos. Svētdien Latvijā iespējami plašākie vēja postījumi kopš 2024. gada 29. jūlija vētras, tādēļ vēlams atcelt visus pasākumus brīvā dabā un braucienus. Satiksmi var apgrūtināt ne tikai krītoši koki un to zari, bet arī sniegs un putenis.