Zemākā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija -5,5 grādi 11. aprīlī Mērsragā, savukārt visaugstāk - līdz +17,9 grādiem - termometra stabiņš pakāpās 15. aprīlī Jelgavas novērojumu stacijā.
Nokrišņu daudzums valstī vidēji mēneša vidū bija vien 3,2 milimetri jeb 26% no normas. Visvairāk nokrišņu - 21 milimetrs - bija Liepājā, bet vismazāk lija Dobelē, Kolkā, Kuldīgā, Skultē, Stendē, Ventspilī un Vičakos, kur nokrišņu daudzums nesasniedza 0,1 milimetru.
Sausuma un mitruma rādītājs viszemākais viena mēneša periodā bija Dobeles novadā, trīs mēnešu periodā - Jelgavā. Augstākais tas bija Liepājā viena mēneša periodā un Ludzas novadā trīs mēnešu periodā. Pēdējos trīs mēnešos visā valstī novērots mēreni sauss līdz ekstremāli sauss laiks.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums aprīļa otrajā dekādē bija 64% - no 57% Rīgā līdz 73% Pāvilostā. Vēja ātrums brāzmās nepārsniedza 14 metrus sekundē.