Trešdiena, 6. maijs, 2026 08:54

Aprīlis Latvijā bijis 0,8 grādus vēsāks nekā ierasts

LETA
Aprīļa vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +5,3 grādi jeb 0,8 grādus zem mēneša normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.

Zemākā gaisa temperatūra pagājušajā mēnesī bija -5,5 grādi 2. un 11. aprīlī Mērsragā, bet maksimālā temperatūra bija +17,9 grādi 15. aprīlī Jelgavas novērojumu stacijā.

Mēneša gaitā netika pārspēts neviens temperatūras rekords.

Nokrišņu daudzums valstī vidēji jau devīto mēnesi pēc kārtas bija mazāks par normu. Aprīlī tas sasniedza tikai 16,6 milimetrus jeb 46% no daudzu gadu vidējā lieluma. Visvairāk nokrišņu - 39,4 milimetri - bija Siguldā, vismazāk lija Dobelē, kur reģistrēti seši milimetri nokrišņu.

Sausuma un mitruma rādītājs aprīlī gandrīz visās novērojumu stacijās vēstīja par mērenu līdz ekstremālu sausumu. Lielākais sausums novērots Dobelē un Stendē, mazākais - Liepājā un Siguldā.

Jau ziņots, ka laika posms no 2025. gada septembra līdz šā gada martam Latvijā bijis otrais sausākais novērojumu vēsturē.

Saules spīdēšanas ilgums aprīlī visā valstī bija lielāks nekā vidēji 1991.-2020. gada periodā.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums bija 67% - no 61% Dagdā līdz 78% Pāvilostā un Ventspilī.

Stiprākās vēja brāzmas - 24,7 metri sekundē - tika novērotas 6. aprīlī Ventspilī.

