Iespējams, aukstākā būs nakts uz pirmdienu, kad gaisa temperatūra daudzviet Latvijā var noslīdēt līdz -28..-33 grādiem, 30 grādu sals iespējams arī Pierīgā. Tik zema gaisa temperatūra gaidāma tikai tur, kur visu nakti būs skaidras debesis un bezvējš. Dienas vidū gaiss iesils līdz -10..-18 grādiem, Ziemeļkurzemē - līdz -7..-10 grādiem.
Sagaidāms, ka nākamās nedēļas gaitā sals mazināsies un mākoņu kļūs vairāk, tomēr arī nedēļas otrajā pusē vietām, debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra naktīs var pazemināties līdz -20 grādiem.
Zemākā gaisa temperatūra, kas līdz šim novērota šajā ziemā Latvijā, ir -28,4 grādi 30. janvāra rītā Daugavpils novērojumu stacijā. 30 grādu sals Latvijā nav reģistrēts kopš 2024. gada 8. janvāra, savukārt -33 grādi pēdējo reizi bija 2012. gada februārī.
Jau ziņots, ka saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem februāra pirmā nedēļa Latvijā gaidāma astoņus grādus aukstāka par normu, otrā nedēļa varētu būt piecus grādus dzestrāka nekā vidēji 1991.-2020. gadā, savukārt mēneša otrā puse prognozēta aptuveni divus grādus vēsāka nekā parasti. Līdz ar to mēneša vidējā gaisa temperatūra prognozēta četrus grādus zem normas.