Aptauja: 49% iedzīvotāju pēc svētkiem atdāvina dāvanas

Aptauja: 49% iedzīvotāju pēc svētkiem atdāvina dāvanas
Foto: freepik
Aptauja: 49% iedzīvotāju pēc svētkiem atdāvina dāvanas

Ziemassvētku dāvanu, kas nav gājušas pie sirds, atdāvināšana kļūst arvien populārāka. Pēc SEB aptaujas datiem, gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju pēc svētkiem atrod dāvanām jaunus īpašniekus, jo ir pārliecināti, ka kādam šī dāvana tiešām sagādās prieku. Līdzīgi rīkojas arī mūsu kaimiņi Lietuvā un Igaunijā.

Latvijā dāvanas, kas negāja pie sirds, mēdz atdāvināt 49% respondentu, Igaunijā – 42%, bet Lietuvā – 40%. Katrs desmitais tās ziedo labdarības veikaliem, bet ap 8% aptaujāto tās pārdod. Apmēram tikpat daudz cilvēku lietas, kas nav vajadzīgas, atdod bez maksas, piemēram, “Facebook” interešu grupās.

Vīrieši biežāk neatbilstošas dāvanas patur mājās, savukārt sievietes biežāk tās atdāvina (55%), pārdod (9%) vai atdod bez maksas (8%).

“Redzam, ka arvien biežāk cilvēki izvēlas šādas lietas atdāvināt kādam citam, kam šī dāvana tiešām sagādās prieku. Tā ir ļoti laba iespēja piešķirt lietai otru dzīvi. Tomēr puse iedzīvotāju atstāj šādas dāvanas mājās, lai gan noliek tās kaut kur tālāk, kas īsti nav ilgtspējīgs risinājums. Lai tas nenotiktu, ir vērts izvēlēties kopīgas pieredzes vai rūpīgi pārdomāt dāvanu jau iepriekš. Tas sagādās prieku gan saņēmējam, gan dāvinātājam un būs labs risinājums arī budžetam,” norāda “SEB bankas” finanšu pratības mentore Linda Šablinska.

