Kā aģentūru LETA informēja bankas "Citadele" pārstāve Elīna Šakirova, pārsvarā Latvijas iedzīvotāji izmanto MI rīkus privātām vajadzībām un izklaidei, bet 16% - darba produktivitātes uzlabošanai. Savukārt katrs piektais iedzīvotājs nekad nav izmantojis MI.
Ņemot vērā aptaujas datus, bankas "Citadele" Kultūras transformācijas vadītājs Ivo Ansbergs atzīmē, ka MI nekad nav izmantojusi katra sestā sieviete un katrs ceturtais vīrietis. Taču sievietes MI izmanto biežāk, īpaši informācijas meklēšanai, tekstu radīšanai un privātiem jautājumiem, savukārt vīrieši to nedaudz vairāk izmanto darba produktivitātes uzlabošanai un izklaidei.
Aptaujas dati liecina, ka arī pārsniedzot 40 un 50 gadu slieksni, cilvēki seko līdzi inovācijām un arvien biežāk modernās tehnoloģijas integrē savā ikdienā - MI izmanto 82% iedzīvotāju vecumā no 40 līdz 49 gadiem un 76% vecumā no 50 līdz 59 gadiem.
Iedzīvotāju aptauju banka "Citadele" kopā ar pētījumu aģentūru "Norstat" veica 2026. gada martā, tiešsaistē aptaujājot vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.