Aptaujā noskaidrots, ka stresa ietekme īpaši izteikta sieviešu vidū - to apstiprina 75% aptaujāto, kamēr starp vīriešiem šis rādītājs ir 63%.
Visaugstākais stresa un nervozitātes līmenis konstatēts jaunākajā vecuma grupā - to apstiprinājuši 82% respondentu vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Savukārt vecuma grupā no 60 līdz 74 gadiem stresa un nervozitātes līmeņa rādītājs ir 56%.
Tāpat 30% gadījumu kā labsajūtu mazinošie faktori ir norādītas problēmas darbā un pārslodze, savukārt 29% gadījumu - finansiālās grūtības. Savukārt slikta fiziskā pašsajūta - bieža slimošana un enerģijas trūkums, kas saistīti ar stresu un nervozitāti, minēta 28% gadījumu.
Aptauju pēc aptieku tīkla "Euroaptieka" pasūtījuma šī gada martā veica pētījumu kompānija "Norstat Latvija". Tajā piedalījās 1001 Latvijas iedzīvotājs vecumā no 18 līdz 74 gadiem.