No aptaujātajiem respondentiem 50% norādīja, ka kvalificētu speciālistu trūkums jūtams atsevišķās jomās, piemēram, būvniecībā, ražošanā, IT, savukārt 24% aptaujāto pauda pārliecību, ka šī problēma ir plašāka, un speciālistu trūkst kopumā. Vien 10% atbildēja, ka kvalificētu speciālistu skaits ir pietiekams, savukārt 16% respondenti norādīja, ka nepārzina jomu, lai sniegtu vērtējumu.
VIAA direktore Inta Ozola skaidro, sabiedrības izpratne par profesionālās izglītības nozīmi un darba tirgus vajadzībām ir būtisks pamats, lai ilgtermiņā mazinātu kvalificētu speciālistu trūkumu. Tomēr izšķiroša nozīme ir tam, kā jaunieši nonāk līdz šai izvēlei - vai viņiem ir iespēja savlaicīgi gūt reālu priekšstatu par profesiju saturu un darba vidi.
Tāpat aptaujā tika jautāts, kas jauniešiem visvairāk pietrūkst, lai pieņemtu pārliecinātu un mērķtiecīgu lēmumu par savu nākotnes karjeru. Aptaujātie visbiežāk minējuši jauniešu motivāciju un iniciatīvu - šo atbildi izvēlējušies 26% respondentu. Vēl 23% norādījuši uz reālas pieredzes darba vidē, piemēram, prakses un darba mācību laikā, nozīmi. Tikmēr 22% uzsvēruši, ka jauniešiem trūkst skaidras izpratnes par to, kas ir nākotnē pieprasītas profesijas, lai pieņemtu izsvērtu lēmumu.
Aptauju marta nogalē un aprīļa sākumā pēc VIAA pasūtījuma veica pētījumu aģentūra "Norstat", aptaujājot 1000 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.