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Pirmdiena, 22. jūnijs, 2026 10:26

Aptauja: 80% Latvijas autovadītāju noguruma gadījumā neapstājas atpūsties

LETA
Aptauja: 80% Latvijas autovadītāju noguruma gadījumā neapstājas atpūsties
Foto: pixabay
Pirmdiena, 22. jūnijs, 2026 10:26

Aptauja: 80% Latvijas autovadītāju noguruma gadījumā neapstājas atpūsties

LETA

80% Latvijas autovadītāju noguruma gadījumā neapstājas atpūsties, liecina apdrošināšanas tehnoloģiju uzņēmuma "Balcia" un "Norstat" jūnijā veiktā aptauja.

Kā aģentūru LETA informēja "Balcia" pārstāve Daina Deruma, mazāk nekā 20% Latvijas autovadītāju, sajūtot nogurumu pie stūres, izvēlas drošāko rīcību - apstāties un atpūsties.

Aptaujā secināts, ka vairāk nekā 60% Latvijas autovadītāju aizvadītā gada laikā vismaz reizi vadījuši spēkratu, būdami izteikti miegaini.

Savukārt 43% aptaujas dalībnieku norādījuši, ka ar nogurumu pie stūres cenšas cīnīties, izdzerot kafiju vai enerģijas dzērienu, 37% līdz 46% vīriešu un 31% sieviešu - apstājas, izkāpj no auto un izkustas, bet tikai 20% norāda, ka piestāj atpūsties vai palūdz blakussēdētājam ar derīgu autovadītāja apliecību turpināt ceļu.

Eksperti uzsver, ka nogurums pie stūres var būt tikpat bīstams kā braukšana alkohola reibumā un būtiski palielina smagu ceļu satiksmes negadījumu risku. Tāpēc drošākais risinājums ir apstāties un ieturēt 15 līdz 20 minūšu atpūtas pauzi vai snaudu.

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