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Sestdiena, 11. jūlijs, 2026 19:50

Aptauja atklāj, cik Latvijas iedzīvotāju domā par mājas zāļu krājuma veidošanu

LETA
Aptauja atklāj, cik Latvijas iedzīvotāju domā par mājas zāļu krājuma veidošanu
Foto: pixabay
Sestdiena, 11. jūlijs, 2026 19:50

Aptauja atklāj, cik Latvijas iedzīvotāju domā par mājas zāļu krājuma veidošanu

LETA

Vairāk nekā trešdaļa jeb 36% Latvijas iedzīvotāju nav domājuši par mājas zāļu krājuma veidošanu vasaras sezonai vai nezina, kādi medikamenti un medicīnas preces tajā būtu jāiekļauj, liecina "Mēness aptiekas" un pētījumu aģentūras "Norstat" veiktā aptauja.

Tajā pašā laikā 64% aptaujāto uzskata, ka zina, kādiem medikamentiem un medicīnas precēm vasarā būtu jābūt mājas krājumos.

Sertificētā "Mēness aptiekas" farmaceite Ērika Pētersone norāda, ka vasarā līdz ar atvaļinājumiem, izbraucieniem dabā, peldēm un pārgājieniem pieaug saules apdegumu, kukaiņu kodumu un nelielu sadzīves traumu risks. Tādēļ pirms došanās atpūtā ieteicams pārbaudīt, vai mājas ir pirmās palīdzības līdzekļi.

Pētersone skaidro, ka nepieciešami ir saules aizsarglīdzekļi un līdzekļi ādas kopšanai pēc sauļošanās, brūču apstrādes līdzekļi, plāksteri un saites, preparāti pret alerģijām un kukaiņu kodumiem, kā arī līdzekļi šķidruma un elektrolītu līdzsvara atjaunošanai.

Farmaceite arī atgādina, ka, dodoties ilgākos izbraukumos, būtiski atcerēties paņemt līdzi visus ārsta nozīmētos medikamentus hronisko slimību ārstēšanai.

Reprezentatīvu Latvijas iedzīvotāju aptauju pēc "Mēness aptiekas" pasūtījuma veica pētījumu aģentūra "Norstat", aptaujājot 1004 iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

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