Tajā pašā laikā 64% aptaujāto uzskata, ka zina, kādiem medikamentiem un medicīnas precēm vasarā būtu jābūt mājas krājumos.
Sertificētā "Mēness aptiekas" farmaceite Ērika Pētersone norāda, ka vasarā līdz ar atvaļinājumiem, izbraucieniem dabā, peldēm un pārgājieniem pieaug saules apdegumu, kukaiņu kodumu un nelielu sadzīves traumu risks. Tādēļ pirms došanās atpūtā ieteicams pārbaudīt, vai mājas ir pirmās palīdzības līdzekļi.
Pētersone skaidro, ka nepieciešami ir saules aizsarglīdzekļi un līdzekļi ādas kopšanai pēc sauļošanās, brūču apstrādes līdzekļi, plāksteri un saites, preparāti pret alerģijām un kukaiņu kodumiem, kā arī līdzekļi šķidruma un elektrolītu līdzsvara atjaunošanai.
Farmaceite arī atgādina, ka, dodoties ilgākos izbraukumos, būtiski atcerēties paņemt līdzi visus ārsta nozīmētos medikamentus hronisko slimību ārstēšanai.
Reprezentatīvu Latvijas iedzīvotāju aptauju pēc "Mēness aptiekas" pasūtījuma veica pētījumu aģentūra "Norstat", aptaujājot 1004 iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.