Visvairāk iedzīvotāji tērē ceļošanai, ko kā lielāko hobiju tēriņu kategoriju norādījuši 30% iedzīvotāju. Teju katrs trešais saviem hobijiem gada laikā novirza vairāk nekā 1000 eiro.
Vīrieši biežāk naudu velta sportam un aktīvai atpūtai - to kā lielāko hobiju tēriņu kategoriju norādījuši 15% vīriešu un 7% sieviešu. Savukārt sievietes biežāk izceļ radošās nodarbes, piemēram, dārzkopību, rokdarbus, mūziku, fotografēšanu vai zīmēšanu, kam visvairāk līdzekļu atvēl 18% sieviešu un 8% vīriešu.
Pasākumi un kultūra, tajā skaitā koncerti, teātris, kino un citi kultūras notikumi kā hobijs, kam tiek atvēlēti lielākie izdevumi, kopumā tiek minēti salīdzinoši retāk, proti, 6% gadījumu. Vienlaikus aptaujas dati liecina, ka tā biežāk ir sieviešu aizraušanās - kultūras pasākumus kā būtiskāko hobiju tēriņu kategoriju minējušas 8% sieviešu un 4% vīriešu.
Ceļošanu kā hobiju, kam tiek tērēts visvairāk, biežāk minējuši iedzīvotāji vecumā no 50 līdz 59 gadiem, savukārt radošie hobiji izteiktāk raksturīgi cilvēkiem pēc 40 gadu vecuma. Tikmēr sports un aktīvā atpūta biežāk ir jaunāku iedzīvotāju prioritāte.
"Luminor Bank" aptauja veikta 2026. gada aprīlī sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat", kopumā aptaujājot 1010 respondentus Latvijā vecumā no 18 līdz 74 gadiem.