Tikai 7% aptaujāto atliek dāvanu iegādi uz pēdējo nedēļu pirms Ziemassvētkiem.
Kopumā aptauja atklāj, ka Ziemassvētku dāvanu iegādes paradumi Latvijā kopš pagājušā gada mainījušies maz. Iepērkoties internetā, iedzīvotāji visbiežāk novērtē zemāku cenu, ērtu saņemšanu un ātru piegādi.
Visās trīs Baltijas valstīs aptuveni puse respondentu vismaz pusi Ziemassvētku dāvanu iegādājas internetā - Latvijā 51%, Lietuvā 56%, savukārt Igaunijā 47%.
Aptuveni vienādi dāvanu pirkumus starp interneta un klātienes veikaliem sadala 27% aptaujāto Latvijā, 24% Lietuvā un 23% Igaunijā. Lielāko daļu vai gandrīz visas dāvanas tiešsaistē pērk 24% aptaujāto Latvijā, Lietuvā šādi iepērkas aptuveni 32% respondentu, savukārt Igaunijā šis rādītājs ir tāds pats kā Latvijā - 24%.
Latvijā dzīvesvietai ir neliela ietekme gan uz dāvanu iegādes laiku, gan iepirkšanās vietas izvēli, bet izteiktākas atšķirības redzamas starp paaudzēm, noskaidrots aptaujā. Gandrīz trešdaļa jeb 31% aptaujāto vecumā no 60 līdz 74 gadiem visas vai gandrīz visas dāvanas pērk klātienes veikalos. Savukārt dāvanas internetā nepasūta 24% šīs vecuma grupas respondentu un 4% aptaujāto vecumā no 30 līdz 39 gadiem.
No respondentiem, kuriem ir bērni līdz 18 gadu vecumam, 42% dāvanas internetā sāk pirkt vienu līdz divus mēnešus pirms svētkiem.
Gandrīz puse aptaujāto Latvijā vismaz reizēm apzināti gaida atlaižu kampaņas, piemēram, "Black Friday" vai "Cyber Monday", lai iegādātos Ziemassvētku dāvanas. Latvijā 38% aptaujāto to dara reizēm, savukārt 8% - vienmēr. Vēl 43% pirkumu laiku atlaižu kampaņām nepieskaņo.
Lietuvā 30% atlaides gaida reizēm, 11% tās gaida vienmēr, bet 51% pirkumu laiku izvēlas neatkarīgi no akcijām. Savukārt Igaunijā 25% aptaujāto Ziemassvētku dāvanu pasūtīšanu atlaižu kampaņu laikā sāk reizēm, 15% - bieži, bet 4% - vienmēr. Vairāk nekā puse jeb 56% aptaujāto Igaunijā to dara reti vai nekad.
Jautāti, kas cilvēkiem ir svarīgākais, pērkot dāvanas internetā, 64% respondentu Latvijā minēja zemāku cenu. Ērtu sūtījuma saņemšanu, piemēram, pakomātā, izcēla 49% aptaujāto, ātru piegādi - 38%, bet uzticamu piegādes partneri - 30%.
Latvijā 79% aptaujāto norādīja, ka gada aukstajā sezonā sūtījumu piegādes pakalpojumus izmanto aptuveni tikpat bieži kā citos gadalaikos, savukārt 12% tos izmanto biežāk. Aptaujā Latvijas iedzīvotājiem vaicāja arī, kādu dāvanu, ko nevar nopirkt, viņi visvairāk vēlētos saņemt. Visbiežāk minētā vēlme bija labāka veselība, ko izvēlējās 44% aptaujāto. Nākamās biežākās vēlmes bija vairāk iekšēja miera (20%) un vairāk laika kopā ar tuviniekiem (14%).
"SmartPosti" omnibusa aptaujas veiktas tiešsaistē 2026. gada oktobrī. Latvijā no 12. līdz 22. oktobrim aptaujāts 1001 iedzīvotājs, Lietuvā no 15. līdz 22. oktobrim - 1002 iedzīvotāji. Abās valstīs respondenti bija vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Igaunijā no 1. līdz 8. oktobrim aptaujāti 754 iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 59 gadiem. Jautājumā par pirkšanas faktoriem respondenti varēja atzīmēt vairākas atbildes. Latvijas un Igaunijas anketās šī jautājuma atbilžu varianti atšķīrās, tāpēc valstu salīdzinājumā uzsvars likts uz faktoru secību.