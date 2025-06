Aptauja: Ceturtdaļa iedzīvotāju pēdējā gada laikā nav izlasījuši nevienu grāmatu

70% Latvijas iedzīvotāju tomēr izlasa vismaz vienu grāmatu gadā, un vismaz reizi mēnesī lasa 35% aptaujāto, bet 16% to dara katru vai katru otro dienu - lielākoties sievietes un iedzīvotāji ar augstāko izglītību.

Lai arī kā galveno lasīšanas šķērsli vairums aptaujāto - gan sievietes, gan vīrieši - minējuši laika trūkumu, 20% jeb piektdaļa aptaujāto nevar atrast sev interesējošu grāmatu, 14% atzīst, ka viņiem ātri zūd interese, savukārt 7% norāda, ka grāmatas viņus garlaiko.

Starp citiem iemesliem, kāpēc grāmatu lasīšana nav prioritāte, Latvijas iedzīvotāji galvenokārt min nogurumu un redzes problēmas, kā arī pārāk augstas grāmatu cenas. Daļa aptaujāto dod priekšroku televīzijai un internetam un norāda, ka sociālo mediju lietošana ir sabojājusi spēju koncentrēties un ilgstoši noturēt uzmanību. Vairāki lasītāji labprātāk izvēlas audiogrāmatas; dažiem lasīšana ir sezonāla nodarbe, jo vasarā vairāk laika aizņem dārza darbi un citi hobiji. Tikmēr drosmīgākie atzīst, ka galvenais šķērslis grāmatu lasīšanai ir pašu slinkums, stāsta iniciatīvas pārstāvji.

"Es ticu, ka lasīšanu var iemīlēt jebkurā vecumā, ja vien sastopas ar īsto grāmatu īstajā brīdī. Lasīšana reizēm ir pienākums, bet daudz vairāk tam ir jābūt priekam. Un, lai gūtu prieku, ir jāatrod sev piemērota grāmata, žanrs, autors. Grāmatu ir tik daudz, ka es ticu - katram ir sava grāmata. Nenoliedzami mūsdienu digitālajā laikmetā īstas grāmatas lasīšana prasa piepūli un koncentrēšanos - īpašības, kuras arvien grūtāk saglabāt. Tajā pašā laikā arī elektroniskās grāmatas un audiogrāmatas ir labs veids, kā sākt lasīt vai dažādot savu lasīšanas pieredzi. Ar iniciatīvu "#laikslasīt", kas, cerams, pārtaps visaptverošā kustībā, mēs vēlamies akcentēt to, ka lasīšana pavisam vienkārši kļūst par sabiedrības ikdienas daļu, par dzīvesveidu, mirkli mieram un priekam," saka iniciatīvas idejas autore rakstniece Inga Grencberga.

"#laikslasīt" autori iedrošina atrast laiku kaut vai vienai lappusei dienā, piemēram, braucot sabiedriskajā transportā, gaidot rindā pie ārsta vai bērnu no dejošanas mēģinājuma, baudot vasaru parkā vai lietainu dienu kafejnīcā. "Lai lasītu, patiesībā nemaz nevajag stundām laika; dažkārt pietiek tikai ar brīdi vai dažām lappusēm, vienu stāstu vai nodaļu. Galvenais, lai lasīšana atkal no jauna kļūst par daļu no mūsu ikdienas, kas rada prieku," uzsver Krista Grasberga, aģentūras "Deep White" valdes locekle, kura kopā ar kolēģiem ir iniciatīvas "#laikslasīt" līdzautore.

Iniciatīvā iesaistīties un pievienoties var ikviens, kuram lasīšana šķiet būtiska, īstenojot un organizējot dažādas lasīšanas aktivitātes savā ģimenē, draugu lokā, darba kolektīvā, interešu klubos, kaimiņu kopienās u.c. "#laikslasīt" radītie vizuālie materiāli ikvienam ir pieejami un izmantojami bez maksas, lai veidotu savus notikumus un aicinātu ikvienu atrast laiku lasīšanai. Sekot līdzi aktivitātēm iespējams "Instagram" kontā "@laikslasīt".

Aptauju par lasīšanas paradumiem 2025.gada jūnijā veikusi pētījumu aģentūra "Norstat", aptaujājot 1005 Latvijas iedzīvotājus 18-74 gadu vecumā, vēsta iniciatīvas "#laikslasīt" pārstāvji.