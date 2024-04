Aptauja. Kāds, jūsuprāt, būs Valsts aizsardzības dienesta pienesums Latvijas drošībai?

Aleksandrs no Ikšķiles: – Pirmkārt, ir svarīgi, lai jaunieši mācītos patriotismu un vīrišķību, no tā būsim ieguvēji mēs visi, visa sabiedrība. Otrkārt, šobrīd mūsu jauniešiem ir visai vājš priekšstats par to, kas ir aizsardzība, un arī tas ir jāiemāca. Mīnuss varbūt ir tas, ka jaunieši zaudē produktīvo studiju laiku, taču domāju, ka ilgtermiņā vienalga tas būs ieguvums.