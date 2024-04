Aptauja. Ko, jūsuprāt, vajadzētu darīt, lai mazinātu narkotiku izplatību?

Elizabete no Ogres:

– Man pat ir grūti iedomāties, ko varētu darīt, jo manu tuvāko radu lokā šādas problēmas nav. Vienu gan zinu – ja cilvēks pats negrib, tad viņu no tā atturēt nevar neviens. Tas ir tāpat kā ar alkoholu. Ja cilvēks pats nevēlas, viņam palīdzēt nav iespējams. Taču, ja cilvēks vēlas no tā atbrīvoties, tad gan viņam ir jāpalīdz visos iespējamos veidos.