Aptaujas dati rāda, ka 10% iedzīvotāju izlietotās baterijas nodod retāk nekā reizi gadā, 9% atzīst, ka baterijas nenodod nemaz, bet 8% respondentu izlietotās baterijas uzreiz izmet sadzīves atkritumos.
Tāpat aptaujas dati liecina, ka 54% iedzīvotāju izlietotās baterijas glabā atsevišķā kastītē vai traukā, bet 20% - atsevišķā maisiņā.
"Latvijas zaļais punkts" norāda, ka liela daļa bateriju laikus nenonāk drošā apsaimniekošanā, bet uzkrājas mājās ilgtermiņā - atvilktnēs, plauktos, kastēs un citās ikdienā nepamanāmās vietās. Ņemot vērā, ka 29% respondentu norādījuši, ka gada laikā viņu mājsaimniecībā izlietotas no 11 līdz 20 baterijām, bet 24% norādījuši, ka gadā izlietotas 21 un vairāk baterijas, šis paradums rada būtisku risku videi un iedzīvotājiem.
Baterijas ir bīstamie atkritumi, kuru sastāvā var būt tādas videi un cilvēka veselībai kaitīgas vielas kā cinks, kadmijs, dzīvsudrabs, svins, litijs, niķelis un citas ķīmiskās vielas. Laika gaitā baterijas noārdās, un to sastāvā esošās vielas var nonākt augsnē un gruntsūdeņos, radot ilgstošu piesārņojumu un ietekmējot ekosistēmas.
Baterijas nereti sāk sadalīties mājsaimniecībās, tāpēc izlietoto bateriju uzkrāšana mājokļos nav nevainīgs paradums, min uzņēmumā.
"Latvijas zaļā punkta" valdes loceklis Kaspars Zakulis atzīmē, ka sabiedrībai ir izpratne baterijas atdalīt no sadzīves atkritumiem, taču ar to vien nepietiek - svarīgākais ir tās laikus nogādāt šķirošanas punktā.
Vienlaikus uzņēmumā uzsver, ka Eiropas Parlamenta un Padomes regula par baterijām un bateriju atkritumiem nosaka, ka pārnēsājamo bateriju atkritumu savākšanas mērķrādītājam jāpieaug no 45% līdz 63% 2027. gada beigās un līdz 73% 2030. gada beigās.
"Latvijas zaļais punkts" atgādina, ka izlietotās baterijas iedzīvotāji var nodot speciālajos šķirošanas punktos tirdzniecības vietās, kur tiek pārdotas jaunas baterijas, kā arī atkritumu šķirošanas laukumos visā Latvijā.
Aptauju 2026. gada martā veicis pētījumu centrs "Norstat Latvija", aptaujājot 1003 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
Jau ziņots, ka "Latvijas zaļais punkts" 2024. gadā strādāja ar 18,61 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 46,9% vairāk nekā 2023. gadā, bet kompānijas peļņa palielinājās par 92,4% un sasniedza 5,5 miljonus eiro.
Uzņēmums reģistrēts 2000. gadā, un tā pamatkapitāls ir 1,084 miljoni eiro. "Latvijas zaļais punkts" vienīgais īpašnieks ir SIA "Eco Baltia vide".