Vienlaikus 24% autovadītāju automašīnas uzturēšanai tērē līdz 100 eiro mēnesī, 20% mēnesī tērē 200-300 eiro, bet vēl 10% izmaksas sasniedz 301-400 eiro. Savukārt 3% autovadītāju mēnesī automašīnas uzturēšanai tērē 400-500 eiro, un tikpat daudziem izdevumi pārsniedz 500 eiro.
Vīrieši biežāk nekā sievietes iekļaujas augstāku automašīnas uzturēšanas izmaksu segmentos - virs 200 eiro mēnesī šādi izdevumi ir 27% vīriešu un 24% sieviešu.
Arī vecums ietekmē automašīnas uzturēšanas izmaksas - augstāki izdevumi biežāk raksturīgi iedzīvotājiem vecumā no 30 līdz 59 gadiem. Šajās grupās izdevumi virs 200 eiro mēnesī ir 30% iedzīvotāju vecumā no 30 līdz 39 gadiem un 31% iedzīvotāju vecumā no 40 līdz 49 gadiem, kas ir augstākais rādītājs starp visām vecuma grupām. Tajā pašā laikā jaunāko autovadītāju (18-29 gadi) vidū šādi izdevumi ir 27%, bet senioru grupā (60-74 gadi) - 19%.
Jaunākie autovadītāji biežāk sastopami zemāku izmaksu segmentos, piemēram, izdevumi līdz 100 eiro mēnesī ir raksturīgi 14% autovadītāju vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kamēr vecākajā grupā (60-74 gadi) tie sasniedz 23%.
Visā Latvijā dominē automašīnas uzturēšanas izmaksas 101-200 eiro mēnesī, tomēr ārpus Rīgas biežāk sastopami arī augstāki izdevumi. Ja Rīgā izdevumi virs 200 eiro mēnesī ir 23% autovadītāju, tad lielajās pilsētās tie sasniedz 26%, mazajās pilsētās - 27%, bet laukos - 29%.
Tāpat dati liecina, ka reģionos augstāka ir arī vidējo izmaksu koncentrācija - 101-200 eiro kategorijā ir 37% mazpilsētu un 30% lauku iedzīvotāju, salīdzinot ar 22% Rīgā. Tas liecina, ka ārpus galvaspilsētas automašīnas izmantošana ikdienā ir intensīvāka, kas saistīta ar lielākiem attālumiem un ierobežotākām alternatīvām pārvietošanās iespējām, min bankā.
Iedzīvotāju aptauju bankas "Citadele" grupā ietilpstošā līzinga kompānija SIA "Citadele Leasing" sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat Latvija" veica 2026. gada martā, tiešsaistē aptaujājot vairāk nekā 700 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
Banka "Citadele" šogad pirmajā ceturksnī strādāja ar 14,137 miljonu eiro peļņu, kas ir par 20% mazāk nekā 2025. gada pirmajā ceturksnī, bet bankas grupas peļņa samazinājās par 6,9% un bija 18,996 miljoni eiro. Savukārt bankas "Citadele" aktīvi 2026. gada marta beigās bija 5,257 miljardu eiro apmērā, kas ir par 0,5% mazāk nekā 2025. gada beigās.
Pēc aktīvu apmēra banka "Citadele" ir trešā lielākā banka Latvijā. Tās obligācijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā. Bankas "Citadele" lielākie akcionāri 2025. gada beigās bija "Ripplewood Advisors" piederošā "RA Citadele Holdings" un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka.