Aptaujas dati rāda, ka 41% aptaujāto uz svētku galda liks piparkūkas.
"Lidl Latvija" komunikācijas komandas vadītāja norāda, ka veikalos novērojama tendence, ka klientu iepirkumu grozā tieši pirms svētkiem arvien biežāk iekļauj rasolam nepieciešamās sastāvdaļas, gatavās piparkūkas un piparkūku mīklu.
Aptaujas dati liecina, ka 38% izvēlas gaļas ēdienus, piemēram, karbonādes un kotletes, bet 28% - pīrāgus. Pelēkos zirņus ar speķi izvēlas 23%. Štovētus kāpostus galdā cels 19% aptaujāto, bet zivis - 10%.
Savukārt 73% Lietuvas iedzīvotāju svētku galdam izvēlas "kūčiukai" - mazas mīklas kūkas, un 65% aptaujāto norādīja, ka cels galdā siļķi. Vienlaikus 20% aptaujāto norādījuši, ka izvēlēsies rasolu un citus salātus. Tāpat 40% izvēlas galdā celt ceptas zivis un 29% - magoņu pienu.
Aptauju 2025. gada novembrī pēc "Lidl Latvija", "Lidl Lietuva" un "Lidl Eesti" pasūtījuma veica pētījumu aģentūra "Norstat", un katrā aptaujā piedalījās vairāk nekā 1000 respondentu vecumā no 18 līdz 74 gadiem.