Svētdiena, 22. marts, 2026 09:23

Aptauja: Latvijā 68% darbinieku saskārušies ar nevienlīdzīgu atalgojumu

Aptauja: Latvijā 68% darbinieku saskārušies ar nevienlīdzīgu atalgojumu
Foto: pexels.com
Latvijā 68% darbinieku saskārušies ar nevienlīdzīgu atalgojumu, informēja SIA "Alma Career Latvia", atsaucoties uz veikto aptauju.

Aptaujas dati liecina, ka 74% aptaujāto sieviešu norāda, ka ir saskārušās ar nevienlīdzīgu atalgojumu, kamēr vīriešu vidū šādu pieredzi atzīst 51%. Savukārt 48% darbinieku nezina, kā noteikta viņu alga.

"Alma Career Latvia" mārketinga un komunikācijas vadītāja Krista Roziņa atzīmē, ka nevienlīdzīga atalgojuma pieredze Latvijā nav atsevišķi gadījumi - tā ir sistēmiska problēma. Īpaši satraucoši ir tas, ka darbiniekiem bieži vien trūkst skaidras informācijas par to, kā tiek noteikta viņu alga. Tas rada augsni neuzticēšanās veidošanai un var ietekmēt gan darbinieku iesaisti, gan lojalitāti.

Uzņēmumā norāda, ka, dažādās amatu grupās, redzams, ka nevienlīdzības sajūta izteiktāka ir darbiniekiem, kuriem ir mazāk ietekmes uz atalgojuma noteikšanu - zemāka līmeņa darbiniekiem. Vienlaikus šajās grupās ir arī zemākā izpratne par atalgojuma veidošanās principiem.

Aptauja veikta 2025. gada nogalē, aptaujājot 500 Latvijas darba ņēmējus par viņu pieredzi un attieksmi pret atalgojuma noteikšanu un caurskatāmību.

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?