Pieaugušo izglītības kampaņas “Atjaunini prasmes un zināšanas!” ietvaros veiktā aptauja ļauj ielūkoties ne tikai pieaugušo attieksmē pret savu karjeras attīstību, bet arī viņu mācīšanās paradumos – dati liecina, ka gandrīz trešdaļa jeb 31% aptaujāto pēdējā gada laikā nav iesaistījušies nekāda veida mācībās. Tikmēr 28% norāda, ka ir piedalījušies mācībās darbavietā, piemēram, iekšējās mācībās, 18% ir mācījušies izglītības iestādē – kādā mācību programmā vai kursos. Savukārt 24% aptaujāto jaunas prasmes un zināšanas apguvuši pašmācības ceļā.
“Mācīšanās paver plašākas iespējas profesionālajai izaugsmei un ilgtermiņā var sekmēt arī ekonomisko pārliecību, kas ir nozīmīgs faktors dzīves kvalitātes veidošanā. Tāpēc ir svarīgi neatstāt savu karjeras attīstību pašplūsmā un rīkoties proaktīvi – regulāra savu zināšanu un prasmju pilnveidošana ir būtisks priekšnosacījums, lai veicinātu profesionālo izaugsmi un uzlabotu iespējas strauji mainīgajā darba tirgū,” stāsta VIAA Pieaugušo izglītības departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane.
Viņa papildina, ka šajā procesā palīdz prasmju pārvaldības platforma "STARS" (stars.gov.lv), kurā, izveidojot individuālo mācību kontu, iespējams veikt digitālo prasmju un pašizpētes testus, pieteikties karjeras konsultācijām, kā arī atrast sev piemērotākās mācību iespējas gan klātienē, gan attālināti. Šobrīd individuālo mācību kontu platformā "STARS" izveidojuši jau vairāk nekā 50 900 cilvēku.
Aizvien lielāku popularitāti gūst arī jauns mācību veids – pašvadītās mācības, kas pieaugušajiem ļauj mācīties sev ērtā laikā un vietā, izmantojot arī mentora atbalstu, stāsta VIAA. 2025. gada decembrī pašvadītām mācībām pieteikušies jau vairāk nekā 600 cilvēku. Ar šo mācību pieeju pieaugušie no 18 gadu vecuma ar iegūtu vispārējo vidējo izglītību var apgūt informācijas un komunikācijas speciālistam nepieciešamās kompetences – mākslīgā intelekta rīku izmantošanu un datu analītiku, programmatūras izstrādi vai programmatūras procesu pārvaldību un piegādi.
Kopumā platformā "STARS" šobrīd pieejamas teju 240 izglītības programmas gan bez maksas, gan ar daļēju līdzfinansējumu, kas ļauj pilnveidot profesionālās prasmes vai apgūt jaunu profesiju tādās nozarēs kā uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība un administrēšana, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, enerģētika, veselība un sociālā aprūpe, kā arī citās.
Kampaņā “Atjaunini zināšanas un prasmes!” VIAA aicina ikvienu iedzīvotāju regulāri pilnveidoties, izveidojot savu individuālo mācību kontu prasmju pārvaldības platformā "STARS". Kampaņas mērķis ir mainīt sabiedrības attieksmi pret mācīšanos, uzsverot, ka izglītošanās jebkurā vecumā ir nepieciešama un vērtīga, palīdzot saglabāt konkurētspēju darba tirgū un veidot ilgtspējīgu karjeru.
Platforma stars.gov.lv darbojas no 2024. gada decembra, apvienojot mācību un karjeras attīstības iespējas vienuviet. Tajā ikviens iedzīvotājs no 18 gadu vecuma var izveidot individuālo mācību kontu, pieteikties izglītības programmām, uzkrāt informāciju par iepriekš iegūto izglītību, profesionālo pieredzi un iegūtajiem izglītību apliecinošajiem dokumentiem, pieteikties karjeras konsultācijām un izmantot citas vērtīgas iespējas. Pilna platformas funkcionalitāte būs pieejama 2026. gada otrajā pusē, norāda VIAA.
*Aptauju 2026. gada februārī veica VIAA, sadarbojoties ar pētījumu aģentūru “Norstat Latvija”. Tajā piedalījās 1006 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem.