Aptaujā noskaidrots, ka patlaban šādi regulāri rīkojas 15% iedzīvotāju, kamēr 2019. gadā tādu bija 31%.
Vienlaikus 46% aptaujāto atzinuši, ka retu reizi uz darbu tomēr dodas arī sliktas pašsajūtas gadījumā, savukārt 38% norādījuši, ka saslimšanas gadījumā izvēlas palikt mājās.
Visbiežāk mājās saslimšanas gadījumā paliek jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem, no kuriem tā rīkotos 51% respondentu. Biežāk šādu izvēli izdara arī cilvēki ar kopumā zemu ikdienas stresa līmeni - šādi atbildējuši 40% aptaujāto.
Biežāk uz darbu arī slimojot dodas iedzīvotāji ar augstu ikdienas stresa līmeni - šādi rīkojas 25% šīs grupas pārstāvju. Tāpat biežāk to dara respondenti, kuri atzinuši, ka dzīvo kopumā neveselīgi, - 20%, kā arī iedzīvotāji vecumā virs 55 gadiem.
"Mana Aptieka & Apotheka Veselības indekss" tiek veidots sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS, un tas ir Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokļa pašvērtējuma un dzīvesveida tendenču mērījums, kas tiek veikts devīto gadu.
Pētījumā tiešajās intervijās aptaujāti 1003 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem. Pētījuma mērķis ir rosināt sabiedrību aizdomāties par savu veselības stāvokli un vairāk pievērsties veselīgam dzīvesveidam.