Aptauja: Trešā daļa Latvijas iedzīvotāji piemājas teritorijā saskārušies ar Spānijas kailgliemežiem

Tomēr lielākā daļa jeb 60% iedzīvotāju ar tiem savā piemājas teritorijā nav saskārušies.
Kopumā 43% Zemgales iedzīvotāju biežāk nekā vidēji ir saskārušies ar Spānijas kailgliemežiem savā piemājas teritorijā.
Trīs ceturtdaļas Latvijas iedzīvotāju uztrauc Spānijas kailgliemežu izplatīšanās Latvijā. 75% Latvijas iedzīvotāju atbildējuši, ka viņus tas satrauc.
Aptuveni katru sesto Latvijas iedzīvotāju Spānijas kailgliemežu izplatīšanās Latvijā kopumā neuztrauc.
Biežāk Spānijas kailgliemežu izplatīšanās uztrauc iedzīvotājus vecuma posmā no 55 līdz 65 gadiem bet salīdzinoši vismazāk par to uztraucas gados jaunākie iedzīvotāji no 18-24 gadu vecumam.
Turklāt latvieši par kailgliemežu izplatību Latvijā uztraucas biežāk nekā citu tautību iedzīvotāji.
Tāpat par to satraukti vairāk lauku teritoriju iedzīvotāji, savukārt vismazāk par to uztraucas Rīgas iedzīvotāji.
Aptauju pētījumu kompānija "Kantar" sadarbībā ar TV3 informatīvo rīta raidījumu "900 sekundes" aptauju veica no 5. līdz 7.augustam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 800 iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 65 gadiem.