Ceturtdiena, 21. maijs, 2026 16:46

Ar bitēm nekad nevar neko zināt, bet tās un to saimniekus var sastapt Ogres novadā

Foto no Rudzīšu Medus
Ogres novads atrodas vairākas saimniecības, kur iespējams iepazīt biškopības arodu - gan caur aizraujošiem stāstījumiem, gan piedaloties praktiskās medus un vaska sveču darbnīcās, kā arī baudot produktu degustācijas. Ja nu vēlaties pats vai ar ģimeni apciemot kādas bišu saimniecības un uzzināt ko vairāk, sekojošā informācija būs gana noderīga. Tostarp novadā ir vairākas saimniecības, kur var iegādāties biškopības produkciju - "Bee Box" (beebox.lv), Ciemupe, "Medotava" (medotava.lv), Tīnūžu pagasts, "Bišu maģija" (bisumagija.lv) Ogresgala pagasts, "Zum Zum San" (zumzumsan.lv) Madlienas pagasts,  "Rudzīšu Medus" Lielvārdē.

"Bišu maģija" - apmeklētājiem piedāvā bišu vaska sveču meistarklasi, kurā būs iespēja izzināt un iemācīties, kā pašrocīgi radīt skaistas un dabiskas sveces no bišu vaska. Piedāvājumā arī ekskursija pa bišu dravu.
“Rožābeles”, Ogresgala pagasts, Ogres novads
+371 28395769

Foto - Vitolds Gabrāns

"Lūšu Drava"- biškopības arods tiek piekopts vairākās paaudzēs jau gandrīz 50 gadus. Saviem apmeklētājiem piedāvā praktisko medus nodarbību, vaska sveču darbnīcu, medus produktu degustāciju ar stāstījumu par biškopja arodu.
"Stropēni", Lielvārdes pagasts, Ogres novads
+371 26353518

"Lienas medus" - novērtēts ar sudraba un bronzas godalgām „Riga Food” izstādēs. Iespēja pieteikties apskates ekskursijai pa saimniecību interesanta stāstījuma pavadījumā un iegādāties produkciju.
"Puteņi", Lielvārdes pagasts, Ogres novads
 +371 22338082

Foto - medotava.lv

