"Bišu maģija" - apmeklētājiem piedāvā bišu vaska sveču meistarklasi, kurā būs iespēja izzināt un iemācīties, kā pašrocīgi radīt skaistas un dabiskas sveces no bišu vaska. Piedāvājumā arī ekskursija pa bišu dravu.
“Rožābeles”, Ogresgala pagasts, Ogres novads
+371 28395769
Foto - Vitolds Gabrāns
"Lūšu Drava"- biškopības arods tiek piekopts vairākās paaudzēs jau gandrīz 50 gadus. Saviem apmeklētājiem piedāvā praktisko medus nodarbību, vaska sveču darbnīcu, medus produktu degustāciju ar stāstījumu par biškopja arodu.
"Stropēni", Lielvārdes pagasts, Ogres novads
+371 26353518
"Lienas medus" - novērtēts ar sudraba un bronzas godalgām „Riga Food” izstādēs. Iespēja pieteikties apskates ekskursijai pa saimniecību interesanta stāstījuma pavadījumā un iegādāties produkciju.
"Puteņi", Lielvārdes pagasts, Ogres novads
+371 22338082
Foto - medotava.lv