Piektdiena, 06.02.2026 12:27
Dace, Dārta, Dora
Piektdiena, 06.02.2026 12:27
Dace, Dārta, Dora
Piektdiena, 6. februāris, 2026 11:31

Ar daudzveidīgiem pasākumiem šogad priecēs Ogres novada pilsētu un pagastu svētki

OgreNet
Ar daudzveidīgiem pasākumiem šogad priecēs Ogres novada pilsētu un pagastu svētki
Foto: www.visitogre.lv
Piektdiena, 6. februāris, 2026 11:31

Ar daudzveidīgiem pasākumiem šogad priecēs Ogres novada pilsētu un pagastu svētki

OgreNet

Ogres novada pilsētu un pagastu svētki 2026. gadā norisināsies no maija līdz septembrim, piedāvājot plašu un daudzveidīgu kultūras, sporta un izklaides pasākumu programmu dažādām auditorijām, aicinot iedzīvotājus un viesus kopīgi svinēt novada svētkus. Īpaša svētku programma šogad gaidāma Lielvārdē, kad pilsēta atzīmēs savu 825. jubilejas gadadienu. Ogres novada un pilsētas svētki tradicionāli norisināsies augustā, informē Ogres novada Tūrisma informācijas centrā.

23. maijā - Birzgales pagasta svētki  

23. maijā - Tomes pagasta svētki      

29.-30. maijā - Ķeguma pilsētas svētki     

mceu_95763545111770370218635.jpg

12. jūnijā - Tīnūžu muižas svētki

13. jūnijā - Ikšķiles pilsētas svētki  

13. jūnijā - Ogresgala pagasta svētki

5. jūlijā - "Svētki vasaras plaukumā" Ķeipenē        

mceu_36863990941770370269214.jpg

18. jūlijā - Madlienas pagasta svētki 

18. jūlijā - Jumpravas pagasta svētki

25. jūlijā - Lauberes diena     

25. jūlijā - Taurupes pagasta svētki   

mceu_44673028221770370229234.jpg

24.-25. jūlijā - Lielvārdes pilsētas svētki              

1. augustā - Lēdmanes pagasta svētki           

21.-22. augustā - Ogres novada un pilsētas svētki           

22. augustā - Zemnieku un lauksaimnieku diena Meņģelē   

12. septembrī - Rembates pagasta svētki  

mceu_28622854931770370236937.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?