23. maijā - Birzgales pagasta svētki
23. maijā - Tomes pagasta svētki
29.-30. maijā - Ķeguma pilsētas svētki
12. jūnijā - Tīnūžu muižas svētki
13. jūnijā - Ikšķiles pilsētas svētki
13. jūnijā - Ogresgala pagasta svētki
5. jūlijā - "Svētki vasaras plaukumā" Ķeipenē
18. jūlijā - Madlienas pagasta svētki
18. jūlijā - Jumpravas pagasta svētki
25. jūlijā - Lauberes diena
25. jūlijā - Taurupes pagasta svētki
24.-25. jūlijā - Lielvārdes pilsētas svētki
1. augustā - Lēdmanes pagasta svētki
21.-22. augustā - Ogres novada un pilsētas svētki
22. augustā - Zemnieku un lauksaimnieku diena Meņģelē
12. septembrī - Rembates pagasta svētki