Ar iedvesmu un jaunām idejām jaunajā mācību gadā – pirmsskolas sporta un veselības skolotāji tiekas Ogrē

Ar iedvesmu un jaunām idejām jaunajā mācību gadā – pirmsskolas sporta un veselības skolotāji tiekas Ogrē
28. augustā Ogres Valsts ģimnāzijā pulcējās pirmsskolas izglītības iestāžu sporta un veselības skolotāji, lai ar iedvesmu un jaunām idejām uzsāktu mācību gadu.

Skolotāji sprieda un diskutēja par  bērnu vecumposmam piemērotām aktivitātēm un par diferencētu mācīšanas pieeju. Savā pieredzē, atklāsmēs un pētījumos dalījās Inta Bula - Biteniece, asoc. prof. RSU/LSPA , sniedzot vērtīgas un praktiskas idejas sporta nodarbību satura bagātināšanai.

