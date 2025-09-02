Skolotāji sprieda un diskutēja par bērnu vecumposmam piemērotām aktivitātēm un par diferencētu mācīšanas pieeju. Savā pieredzē, atklāsmēs un pētījumos dalījās Inta Bula - Biteniece, asoc. prof. RSU/LSPA , sniedzot vērtīgas un praktiskas idejas sporta nodarbību satura bagātināšanai.
Pirmdiena, 1. septembris, 2025 17:39
Ar iedvesmu un jaunām idejām jaunajā mācību gadā – pirmsskolas sporta un veselības skolotāji tiekas Ogrē
28. augustā Ogres Valsts ģimnāzijā pulcējās pirmsskolas izglītības iestāžu sporta un veselības skolotāji, lai ar iedvesmu un jaunām idejām uzsāktu mācību gadu.