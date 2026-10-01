Ar savu kukuli uz Ķegumu! Miķeļdienā notiks garšu duelis, kur meklēs gardāko maizi un gaļu

Gadatirgus durvis vērsies jau plkst. 9.00, un tajā varēs iegādāties sezonālos produktus gan kādam gardam našķim uzreiz, gan krājumiem ziemai. Savu produkciju piedāvās Latvijas mājražotāji, amatnieki un rūpnieki, tāpēc ikviens varēs atrast ko sev tīkamu.
No plkst. 11.00 sāksies Maizes, gaļas svētki, kuros apmeklētājiem būs iespēja nogaršot konkursa dalībnieku ceptās maizes, kā arī kūpināto un citādi gatavoto gaļu, un nobalsot par savu iecienītāko. Jau stundu vēlāk, plkst. 12.00, tiks apbalvoti gardākās maizes un gaļas autori.
Konkursā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš cep maizi vai nodarbojas ar lopkopību. Katrs dalībnieks var pieteikt vienu izceptu maizes klaipu vai vienu gaļas gabalu. Pieteikums rakstāms brīvā formā, īsumā pastāstot par sevi, maizes recepti vai gaļas izcelsmi, savu cepšanas pieredzi, kā arī norādot konkursam pieteiktās maizes vai gaļas nosaukumu.
Pieteikumi jāiesūta līdz 1. oktobrim uz e-pastu .
Garlaicīgi tirgus apmeklētājiem nebūs, jo par jautrību gādās Tomes folkloras kopa "Graudi", kas aicinās uz Miķeļdienas lustēm un spēlēm.
Tiekamies 4. oktobrī Ķegumā, Liepu alejā!