Valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemes piekrastes rajonos ziemeļu, ziemeļrietumu vējš vēl pūtīs mēreni līdz mēreni stipri. Jūras piekrastē vējš brāzmās sasniegs ātrumu 20-22 metri sekundē.
Debesis skaidrosies vien dienas otrajā pusē, un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 14, plus 19 grādus.
Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vakarā gaidāms lietus, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem.
Tikmēr Rietumeiropa šogad pieredzēja viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts, karstuma vilnim izraisot ekstrēmas gaisa temperatūras, ceturtdien ziņoja ziņoja Eiropas Savienības Klimata pārmaiņu dienests "Copernicus".
Jūnijā vidējā gaisa temperatūra Rietumeiropā sasniedza 20,74 grādus pēc Celsija, par vairāk nekā trim grādiem pārsniedzot 1991.-2020. gadu normu. Tā arī pārspēja iepriekšējo karstākā jūnija rekordu, kas Rietumeiropā bija reģistrēts pērn.