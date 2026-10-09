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Piektdiena, 9. oktobris, 2026 07:10

Arī Ikšķilē tagad var pasūtīt „Rimi” preces ar „Bolt Food” piegādi

OgreNet / Leta
Arī Ikšķilē tagad var pasūtīt „Rimi” preces ar „Bolt Food” piegādi
Ilustratīvs attēls: unsplash.com
Piektdiena, 9. oktobris, 2026 07:10

Arī Ikšķilē tagad var pasūtīt „Rimi” preces ar „Bolt Food” piegādi

OgreNet / Leta

Ikšķiles iedzīvotājiem tagad pieejama vēl viena iespēja ērti iepirkties — „Bolt Food” lietotnē iespējams pasūtīt preces no „Rimi” veikaliem, kuras piegādās uz klienta norādīto adresi. Ēdienu un pārtikas preču piegādes platforma „Bolt Food” paplašinājusi sadarbību ar mazumtirdzniecības tīklu „Rimi”, nodrošinot preču piegādi jau 14 Latvijas pilsētās. Kopumā klientiem patlaban pieejami 55 „Rimi” veikali, no kuriem preces var pasūtīt mobilajā lietotnē.

Ikšķilē šis pakalpojums pieejams kopš septembra. Līdztekus Ikšķilei „Rimi” preču piegāde ar „Bolt Food” starpniecību sākta arī Ādažos, Siguldā un Jēkabpilī.

Sadarbība starp „Rimi” un „Bolt Food” sākās šā gada jūnijā, kad preces bija iespējams pasūtīt no veikaliem Rīgā, Tukumā un Liepājā. Vasaras nogalē pakalpojums tika paplašināts, iekļaujot arī Ventspili, Daugavpili, Jelgavu, Valmieru, Jūrmalu, Salaspili un Rēzekni.

„Bolt Food” Latvijā darbojas kopš 2020. gada, piedāvājot ēdienu un pārtikas preču piegādes pakalpojumus vairākās pilsētās. Savukārt „Bolt” zīmols apvieno arī kopbraukšanas pakalpojumus, elektrisko skrejriteņu un velosipēdu nomu, kā arī citus mobilitātes risinājumus.

Ikšķiles iedzīvotājiem, kuri vēlas izmantot jauno iespēju, pieejamais preču klāsts un piegādes iespējas jāpārbauda „Bolt Food” lietotnē, ievadot savu piegādes adresi.

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