Pirmdien virs Latvijas atradīsies anticiklona centrs - debesis būs pārsvarā skaidras, tomēr palaikam tās aizklās arī mākoņi. Dažviet iespējams neliels sniegs. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos naktī un no rīta būs vērojama migla un dūmaka. Naktī gaiss atdzisīs līdz -13…-18 grādiem, nedaudz siltāks būs piekrastes rajonos, savukārt Latvijas dienvidos, debesīm skaidrojoties, gaidāms stiprs sals ar gaisa temperatūru -20…-24 grādi, lokāli gaiss var atdzist pat līdz -25…-27 grādiem. Dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -3…-8 grādiem, austrumu rajonos -6…-11 grādi.
Otrdien saglabāsies līdzīgi laika apstākļi, tomēr gaidāms vēl aukstāks laiks - debesīm skaidrojoties, naktī jau daudzviet gaiss atdzisīs līdz -20…-24 grādiem, vietām, galvenokārt valsts centrālajos un austrumu rajonos, līdz -25…-27 grādiem. Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs -7…-12 grādi, vietām valsts dienvidos diena būs nedaudz aukstāka, prognozē LVĢMC.
Nedēļas vidū Latvijai pietuvosies jauns ciklons, un trešdien mākoņu daudzums debesīs pakāpeniski palielināsies. Vēl naktī uz trešdienu daudzviet gaisa temperatūra pazemināsies līdz -20…-24 grādiem, bet nedēļas otrajā pusē stiprs sals naktīs nav gaidāms.
Tuvojoties brīvdienām, palaikam gaidāms arī neliels sniegs, bet nedēļas nogalē nokrišņi mitēsies. Austrumu puses vējš pakāpeniski iegriezīsies no rietumu puses un pūtīs lēni līdz mēreni. Dienās maksimālā gaisa temperatūra lielākoties būs -5…-10 grādu robežās, bet valsts galējos rietumu rajonos termometra stabiņš pietuvosies nulles atzīmei un tur iespējams pat neliels atkusnis, prognozē sinoptiķi.