Naktī uz ceturtdienu, 5. februāri, vietām valsts austrumos termometra stabiņš vēl noslīdēs līdz -24 grādiem. Dienā, sākot no dienvidiem, debesis aizklās mākoņi un daudzviet gaidāms neliels sniegs, gaisa temperatūra pakāpsies līdz -7..-12 grādiem.
Piektdien un sestdien gaiss iesils līdz -3..-8 grādiem, daudzviet snigs un vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumu puses. Sagaidāms, ka visvairāk nokrišņu būs Latgalē, kur sniega sega var kļūt par desmit centimetriem biezāka.
Atbilstoši pašreizējām prognozēm svētdienas rītā valsts lielākajā daļā gaiss atdzisīs līdz -13..-18 grādiem, bet nākamās nedēļas pirmajā pusē daudzviet Latvijā - īpaši austrumu novados - atkal iespējami -20..-25 grādi.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamā nedēļa Latvijā gaidāma sešus līdz septiņus grādus aukstāka par normu, savukārt februāra beigās un martā temperatūra varētu paaugstināties līdz normai jeb 1991. - 2020. gada vidējam rādītājam.
Šis mēnesis varētu kļūt par aukstāko februāri kopš 2018. vai 2012. gada, bet ziema kopumā būs aukstākā pēdējos 13 vai 15 gados.
Jau ziņots, ka Latvijā aizvadīts saltākais janvāris kopš 2010. gada un otrais vēsākais kopš rekordaukstā 1987. gada janvāra. Šā gada janvāris gan bija tikai 15. aukstākais kopš novērojumu sākuma pirms 102 gadiem.