Anšlavs, Junora
Lai top skaistas atmiņas! Arī Suntažos var piestāt un uzņemt bildi, kādu dabūt var tikai reizi gadā!

OgreNet
Publicitātes foto
Līdz ar rapša un citu kultūraugu ziedēšanas laiku, vairākos Latvijas reģionos ir izvietoti īpaši koka fotorāmji pie ziedošajiem laukiem. Šogad tie būs izvietoti 12 vietās, tostarp uz Ogres novada Suntažu pagastā esošā SIA "Agrofirma LOBE"saimniecības lauka. Akcijas organizatori saka - Rapšu ziedēšanas laiks ir īss, tāpēc jāsteidz iemūžināt košākos kadrus! Atbalstot lauksaimniekus, savos sociālo tīklu ierakstos var dalīties ar uzņemtajiem fotoattēliem, pievienojot mirkļbirku #LaukiZied. Jau šodien, 25. maijā tiks paziņoti pirmie balvu ieguvēji, nākamie - 8. jūnijā.

"Rapšu ziedēšanas laiks ir sācies! Arī šogad aicinām iemūžināt pavasari dzeltenajos ziedu laukos – SIA "Agrofirma Lobe" ziemas rapša laukā Ogres novada Suntažu pagastā izvietots īpašs #LaukiZied foto rāmis, kur tapt skaistiem kadriem! Brauc ciemos, fotografējies un izbaudi rapšu ziedēšanas burvību, taču atceries – lauks ir mūsu darba vieta. Lūdzu, neizbradā, saudzē apkārtni un neatstāj aiz sevis atkritumus. Lai top skaistas atmiņas!" aicina Mārtiņš Dzilna.
Viens no akcijas fotorāmjiem uzstādīts SIA "Agrofirma Lobe" rapšu laukā, foto - Mārtiņš Dzilna

Kā uzsver foto akcijas organizatori, biedrība “Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi”, - izvēlētie lauki ir droša vieta piestāšanai, saskaņota ar lauksaimnieku, tā ir iespēja uzņemt tādu foto, kas ir tikai reizi gadā un vēl - iespēja saņemt balvas kādam, kas ar fotoattēlu dalīsies sociālajos tīklos.

Karti ar fotorāmju atrašanās vietām meklējiet - šeit.

