"Rapšu ziedēšanas laiks ir sācies! Arī šogad aicinām iemūžināt pavasari dzeltenajos ziedu laukos – SIA "Agrofirma Lobe" ziemas rapša laukā Ogres novada Suntažu pagastā izvietots īpašs #LaukiZied
foto rāmis, kur tapt skaistiem kadriem! Brauc ciemos, fotografējies un izbaudi rapšu ziedēšanas burvību, taču atceries – lauks ir mūsu darba vieta. Lūdzu, neizbradā, saudzē apkārtni un neatstāj aiz sevis atkritumus. Lai top skaistas atmiņas!" aicina Mārtiņš Dzilna.
no Ogres novada.
Viens no akcijas fotorāmjiem uzstādīts SIA "Agrofirma Lobe" rapšu laukā, foto - Mārtiņš Dzilna
Kā uzsver foto akcijas organizatori, biedrība “Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi”, - izvēlētie lauki ir droša vieta piestāšanai, saskaņota ar lauksaimnieku, tā ir iespēja uzņemt tādu foto, kas ir tikai reizi gadā un vēl - iespēja saņemt balvas kādam, kas ar fotoattēlu dalīsies sociālajos tīklos.
