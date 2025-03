Aritmijas sekas var būt ļoti bīstamas. Kā to atpazīt un izvairīties

Pulss – 155, reibonis, trūkst elpas…

Aptiekā nereti iegriežas dažāda vecuma iedzīvotāji, kuri sūdzas, ka sirds kūleņo, lec laukā no krūtīm vai pēkšņi it kā pamirst. Tad noteikti iztaujājam par pašsajūtu, nepieciešamības gadījumā – izmērām arteriālo asinsspiedienu un pārbaudām pulsu. Dažkārt farmaceita konsultācija pat beidzas ar to, ka veselību apdraudoša stāvokļa dēļ izsaucam neatliekamo medicīnisko palīdzību. Kāds vīrietis vērsās aptiekā ar lūgumu iedot zāles pret “briesmīgu trīci krūtīs un reiboni”. Sarunā noskaidroju, ka, piedzīvojot šīs sajūtas, viņš nolēma doties pastaigā ātrā solī, lai, viņaprāt, uzlabotu sirds apgādi ar skābekli. Rezultātā vīrieša pulss bija 150 sitienu minūtē! Nekavējoties izsaucām neatliekamo palīdzības, kas viņu nogādāja slimnīcā.

Mūsdienās sirds ritma traucējumus bieži vien piedzīvo arī jauni cilvēki. Dažkārt tas ir saistīts ar pārslodzi, stresu darbā vai, piemēram, satraukumu pirms eksāmeniem. Tādos gadījumos iesakām sirds pilienus ar vilkābeli vai baldriānu, kas var palīdzēt trauksmi mazināt.

Ja aptiekas klientam ir sūdzības par nelielu sirds “drebēšanu”, kas nav atkārtota un ātri pāriet, iesaku nomierināties, vairākas reizes dziļi ieelpot, iedzert ūdeni, kam var pievienot 15 pilienus jau minētā nomierinošā līdzekļa vai māteres uzlējuma.

Taču retas nav arī satraucošākas situācijas, kad stingri iesakām doties pie ģimenes ārsta vai kardiologa, skaidrojam, ka aritmija, ja šo diagnozi ārsts apstiprinās, ir bīstams organisma darbības traucējums, ko bez ievērības atstāt un neārstēt nedrīkst.

Divi soļi līdz išēmiskam insultam

Aritmija patiešām nav sīkums, turklāt 25% išēmisku (kāda smadzeņu asinsvada nosprostošanās tromba dēļ) insultu ir saistīti tieši ar aritmiju. Biežāk aritmija ir iegūta, ar gadiem šāda iespēja palielinās, taču ir zināmi arī iedzimtas aritmijas gadījumi, kad to diagnosticē maziem bērniem.

Aritmija ir vispārējs nosaukums stāvokļiem, kad ir traucēts pareizs sirds kontrakciju ritms. Dažkārt tā ir nekaitīga, bet citkārt, gluži pretēji – izraisa smagas sekas. Parasti sirds pukst noteiktā frekvencē. Ja tās iekšējais metronoms sāk klibot, rodas problēma: kontrakcijas, kas ir pārāk biežas (120-150 sitieni minūtē, tahikardija); pārmērīgi retas kontrakcijas (mazāk par 55, bradikardija) vai neregulāras kontrakcijas (fibrillācija, ekstrasistolija u.c.). Aritmijas jeb nevienmērīgas sirdsdarbības veidu ir daudz. Viena no bīstamākajām ir ventrikulāra (kambaru) aritmija, kas rodas pēc sirdslēkmes. Tiek traucēta asinsrite un skābekļa piegāde orgāniem, tostarp smadzenēm un nierēm, un tas var pat izraisīt nāvi.

Ja ritma traucējumi ir saistīti ar palēninātu pulsu, pastāv īslaicīgs sirdsdarbības apstāšanās risks, apturot asinsriti un izraisot samaņas zudumu. Piemēram, priekškambaru mirdzaritmijas lēkme arī ir viens no pēkšņiem sirds ritma traucējumiem (to raksturo ātra un neregulāra sirds priekškambaru saraušanās), kad nekavējoties ir jāizsauc medicīniskā palīdzība, jo tas var izraisīt išēmisku insultu.

Aritmiju cēloņi var būt dažādi: sirds un asinsvadu slimības, hormonālā līdzsvara traucējumi, stress, noteiktu medikamentu lietošana; slikti ieradumi – galvenokārt smēķēšana, pārmērīga alkohola lietošana, mazkustīgs dzīvesveids, neveselīgs uzturs.

Brīdinājuma simptomi

Reizēm cilvēki aptiekā sūdzas par reiboņiem, arī par samaņas zudumu, sliktu slodzes toleranci un elpas trūkumu pat pie nelielas piepūles, pārmērīgu svīšanu, nespēku – tas viss mudina izmērīt arteriālo asinsspiedienu un pulsu. Parasti šādos gadījumos iesakām apmeklēt ārstu, jo jebkurš no minētajiem var būt aritmijas simptoms.

Ritma traucējumi, ja vien tas nav konkrētā stresa brīdī, diezgan reti ir patstāvīga slimība, vairumā gadījumu aritmija signalizē par kādu sirdskaiti. Labākais risinājums būtu savlaicīga aritmijas novēršana. Ir ārkārtīgi svarīgi to uztvert atbildīgi, jo aptuveni 35–40% pēkšņu nāves gadījumu un smagu veselības problēmu rodas asimptomātiskas sirds aritmijas dēļ.

Sazinieties ar ģimenes ārstu vai kardiologu, ja sirdsdarbībā jūs kaut kas satrauc! Noteikti rūpīgi novērojiet arteriālo asinsspiedienu un pulsu – tas ikvienam ir izdarāms mājas apstākļos, tikai jāiegādājas tonometrs. Iegriezieties aptiekā un konsultējieties ar farmaceitiem, kuri palīdzēs, piemēram, izmērīt pulsu, konsultēs par jums nepieciešamajām ierīcēm. Sākotnējai pārbaudei novietojiet uz plaukstas locītavas radiālās artērijas trīs pirkstus. Izdariet vieglu spiedienu tieši zem metakarpālā kaula, ar katru pirkstu skaidri sajūtiet pulsu un izskaitiet, cik sitienu ir minūtes laikā. Var mērījumiem izmantot arī mūsdienīgos viedpulksteņus.

Sirds veselība – dzīvesveida spogulis

Vēlos uzrunāt tos, kuri saņēmuši ārsta receptes aritmijas, hipertensijas vai paaugstināta holesterīna līmeņa dēļ. Bieži redzu: tiklīdz kļūst labāk, cilvēki pārtrauc lietot zāles, ko ārsts izrakstījis, lai novērstu infarkta, insulta un citu slimību attīstību. Taču tā rīkoties nekādā gadījumā nedrīkst! Atsakoties lietot zāles – beta blokatorus un pret trombu līdzekļus – cilvēki riskē piedzīvot hipertensīvu krīzi, insultu, būtībā riskē ar savu dzīvību.

Mūsdienu medicīna labi tiek galā ar aritmijas problēmām, taču, ja cilvēks pēc medicīniskām manipulācijām un medikamentozās ārstēšanas turpina smēķēt, lietot alkoholu, katru dienu vismaz 45 minūtes neiziet pastaigā, stundām sēž uz dīvāna, zivju, riekstu, augu eļļas un baltās (putnu) gaļas vietā biežāk izvēlas, piemēram, treknu sarkano gaļu, nekā laba sirds veselībai nebūs. Vislabāk izvēlēties Vidusjūras diētu, kas piesātina organismu ar veselīgajām taukskābēm omega-3-6-9 un nodrošina arī pietiekamu organisma apgādi ar magniju un kāliju.

Lai sirds muskulis būtu vesels, tam nepieciešamas ikdienas rūpes. Tas nozīmē arī kvalitatīvu miegu (bez apnojas!), regulāras, ne pārāk intensīvas fiziskās aktivitātes, rūpes par noturīgu veselīgu svaru un savu mentālo veselību, normālu D vitamīna un B12 vitamīna līmeni organismā (īpaši, senioriem).

Aritmijas profilakse ietver vajadzību novērst jebkādas negatīvās ietekmes, tostarp stresu. Uzticieties ārsta pieredzei! Ir jālieto pareizs uzturs un jācenšas piekopt veselīgu dzīvesveidu, darbs jāsabalansē ar atpūtu, vairāk jāiet dabā un jāiemācās emocijas pārslēgt uz labām lietām – tas nav tik grūti un neiespējami, bet patiešām paildzinās sirds un asinsvadu veselību, un tātad – jūsu mūžu!

Svarīgi būtu ievērot mērenību it visā – gan uzturā, gan slodzē, turklāt ne vien darbā, bet arī, piemēram, strādājot dārzā, ejot pirtī vai uzturoties saulē. Pārmērības ir jāaizmirst, it īpaši, kļūstot gados vecākiem. Ienāciet aptiekā konsultēties ar farmaceitu! Iespējams, jūsu uzturā nav pietiekami magnija vai omega-3 taukskābju. Nepieciešamības gadījumā, tos var uzņemt papildus. Ja piedzīvojat emocionālu stresu, var palīdzēt kāds līdzeklis, piemēram, ar pasifloru. Un, lūdzu, neaizmirstiet regulāri apmeklēt ģimenes ārstu!