Ziņu portālā Rac.com apkopoti ekspertu padomi, kā ziemā uzturēt automašīnas vējstiklu tīru.
Lūk, 7 padomi, lai katrs rīts nepārvērstos par īstām mocībām!
1. Plāno
Lai no rīta ietaupītu laiku, vakarā uzliec vējstikla pārsegu – tas novērsīs apledojuma veidošanos un atvieglos tīrīšanu.
2. Atvēli pietiekami daudz laika
Atvēli sev vismaz 10 papildu minūtes, lai rūpīgi notīrītu vējstiklu, izmantojot skrāpi un atkausētāju, ja nepieciešams. Neaizmirsti arī pārējos stiklus, spoguļus un lukturus! Tie ir tikpat svarīgi drošai redzamībai, bet bieži tiek ignorēti.
3. Turi mašīnā ledus atkausētāju
Vienmēr turi pudeli atkausētāja automašīnā – no rīta, ja stikls ir apledojis, uzpūt to uz stikla un izmanto īstu ledus skrāpi (nevis bankas karti vai CD vāciņu), lai notīrītu lieko ledu.
4. Nelej virsū verdošu ūdeni
Svarīgi! Nekad nelej verdošu ūdeni no tējkannas uz stikla, cerot ātrāk izkausēt ledu. Strauja temperatūras maiņa var izraisīt stikla plaisāšanu, un remonts izmaksās dārgi.
5. Pareizi izmanto apsildi
Lai novērstu stikla aizsvīšanu no iekšpuses (ko izraisa silts, mitrs gaiss), ieslēdz apsildi sākumā uz vēsu gaisu, un pakāpeniski palielini temperatūru, kamēr salons izžūst.
6. Neberz stiklu ar drānu
Nekrīti kārdinājumā noslaucīt stiklu ar piedurkni vai lupatu – tas īslaicīgi palīdz, bet atstāj nosēdumus un svītras, kas vēlāk traucē redzamībai.
7. Pagaidi, līdz viss ir atkusis
Nepārsteidzies izbraukt, kamēr vējstikls, aizmugurējais stikls, sānu logi un spoguļi nav pilnībā tīri no ledus, sniega vai kondensāta. No tā būs atkarīga tava drošība.