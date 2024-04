Atpūties bez telefona! Ieteikumi digitālajam detoksam rudens brīvlaikā

Digitālais detokss nav ierīču ieslēgšana skapī un mēģināšana “izdzīvot” bez tām. Digitālā detoksa pamatā ir veselīgu robežu nospraušana un ierīču izmantošana jēgpilni, savam ieguvumam, nevis stresa un atstumtības fobijas (fomo – fear of missing out) veicināšanai. Tā ir arī apņemšanās būt klātesošam, baudīt mirkli un doties dažādos piedzīvojumos, ierīču lietošanu atstājot otrajā plānā.



“Lai gan ierīces un tehnoloģijas ļoti atvieglo mūsu ikdienu un nodrošina komunikāciju ar draugiem visā pasaulē, laiku pa laikam ir vērtīgi paņemt pauzi no ierīču lietošanas. Digitālajam detoksam patiesībā ir ļoti daudz ieguvumu, piemēram, mazināta trauksme, labāks miegs, uzlabota emocionālā pašsajūta, un, kas zina, iespējams pat jaunu hobiju un aizraušanos atrašana,” norāda Samsung “Solve for Tomorrow” iniciatīvas vadītāja Baltijā Egle Tamelīte.



Pastāstiet par to draugiem!



Liela daļa pie viedierīcēm patērētā laika tiek veltīta saziņai ar sev tuviem cilvēkiem, tādēļ, pirms nolemiet ievērot digitālo detoksu, pastāstiet par to saviem tuvajiem. Pirmkārt, tas sniegs jums atbalstu no līdzcilvēkiem un palīdzēs noturēties pie apņemšanās samazināt viedierīču izmantošanas laiku, kā arī gluži vienkārši liks apkārtējiem saprast, ka tikšanās ar jums jāieplāno laicīgi, jo nepārtraukti nepārbaudīsiet ziņas mobilajā ierīcē.



Uzstādiet dienas mērķi!

Pirms brīvdienām nolemiet, cik daudz laika ļausiet sev pavadīt, bezmērķīgi sērfojot internetā. Atcerieties, ka digitālā detoksa mērķis ir šo laiku samazināt! Izmantojiet to, lai sazinātos ar draugiem un izplānotu piedzīvojumus, kurus īstenot bez ierīču klātbūtnes nav iespējams. Kad mērķis nosprausts – ievērojiet to! Šeit nāks talkā dažādas ierīču lietošanas laiku kontrolējošas aplikācijas vai, klasiski – uzstādīts taimeris.



Satiecieties klātienē!



Izmantojiet iespēju satikt klātienē radus, draugus un paziņas, ko ikdienas rutīnā var būt grūtāk sastapt. Plānojiet garākas pastaigas, kopīgu maltīšu pagatavošanu un baudīšanu vai sen kārotas filmas noskatīšanos. Iespējams, tieši brīvlaiks ir lieliska iespēja izmēģināt ko jaunu – apgūt kopīgu hobiju vai apmeklēt jau sen kārotu meistarklasi. Vēlmi to visu dokumentēt paturiet otrajā plānā, kā prioritāti izvirzot mirkļa baudīšanu un patiesu klātienes komunikāciju. Ja ļoti gribas uzņemt kādu foto vai video piemiņai, varat izmantot viedtālruni lidmašīnas režīmā – tādējādi nesaņemsiet paziņojumus, un tas ļaus nenovērsties no kopīgi baudāmās aktivitātes.



Dalieties ar saviem piedzīvojumiem digitālajā vidē pēc brīvlaika un digitālā detoksa!



Jūs neko nenokavēsiet, ja ar uzņemtajiem foto un video dalīsieties kādu laiku pēc notikuma. Turklāt, šis jums dod iespēju uztrenēt savas satura veidotāja prasmes – iegūsiet ilgāku laiku savas idejas izstrādei līdz galam, varēsiet mierīgāk apstrādāt bildes vai video, nedomājot par publicēšanu tūlīt un tagad. Palutiniet savus draugus un paziņas ar kvalitatīvu sociālo tīklu saturu pēc digitālā detoksa.



Par “Solve for Tomorrow”



Konkursu “Solve for Tomorrow” sociālās iniciatīvas ietvaros rīko “Samsung Electronics Baltics”. Samsung “Solve for Tomorrow” ir globāla iniciatīva, kas tiek īstenota vairāk nekā 30 valstīs visā pasaulē un veicina skolēnu pašizglītošanos STEM nozarēs (dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika), kā arī motivē bērnus un jauniešus risināt sev un apkārtējai sabiedrībai aktuālus jautājumus. Iniciatīvas partneri Latvijā ir LR Izglītības un zinātnes ministrija, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un portāls "Labs Of Latvia", Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts “PuMPuRS”, Eiropas Parlamenta birojs Latvijā, Liepājas Zinātnes un izglītības inovāciju centrs ZIIC, Latvijas Drošāka interneta centrs, nodibinājums “Iespējamā misija” un Pusaudžu resursu centrs.