Ceturtdiena, 04.12.2025 16:39
Baiba, Barba, Barbara
Ceturtdiena, 04.12.2025 16:39
Baiba, Barba, Barbara
Ceturtdiena, 4. decembris, 2025 15:38

Ātrais IQ tests: pārvieto divus sērkociņus, lai vienādojums būtu pareizs

OgreNet
Ātrais IQ tests: pārvieto divus sērkociņus, lai vienādojums būtu pareizs
Attēlu ģenerējis mākslīgais intelekts
Ceturtdiena, 4. decembris, 2025 15:38

Ātrais IQ tests: pārvieto divus sērkociņus, lai vienādojums būtu pareizs

OgreNet

Šajā ātrajā testā, kas publicēts ziņu portālā Unian, tiek pārbaudīta spēja domāt ārpus rāmjiem un izmantot loģiku kopā ar telpisko iztēli. No sērkociņiem izveidots kļūdains vienādojums: 7 - 0 = 6. Vienādojumā ir 18 sērkociņi. Jūsu uzdevums ir pārvietot tikai divus no tiem, lai panāktu, ka vienādojums ir pareizs.

Pareizais risinājums

Pārvietojiet augšējo un apakšējo sērkociņu no cipara "0" un novietojiet tos pirms cipara 7, lai izveidotu ciparu 1.

Tad vienādojums izskatās šādi: 17 - 11 = 6.

mceu_34334777411764855267488.png

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?