Šajā ātrajā testā, kas publicēts ziņu portālā Unian, tiek pārbaudīta spēja domāt ārpus rāmjiem un izmantot loģiku kopā ar telpisko iztēli. No sērkociņiem izveidots kļūdains vienādojums: 7 - 0 = 6. Vienādojumā ir 18 sērkociņi. Jūsu uzdevums ir pārvietot tikai divus no tiem, lai panāktu, ka vienādojums ir pareizs.
Pareizais risinājums
Pārvietojiet augšējo un apakšējo sērkociņu no cipara "0" un novietojiet tos pirms cipara 7, lai izveidotu ciparu 1.
Tad vienādojums izskatās šādi: 17 - 11 = 6.