Ziņu portālā Zdne.net nosauktas ierīces, ko būtu vēlams atvienot no strāvas laikā, kad tās netiek izmantotas.
Televizori, spēļu konsoles un biroja tehnika
Ir viegli aizmirst atvienot televizoru, kas netiek lietots katru dienu. Īpaši aktuāla šī problēma ir tiem, kuru televiozrs atrodas viesistabā vai koplietošanas telpā, kas tiek izmantota reti.
Tāpat elektrības rēķinu var ievērojami palielināt printeris, kas pastāvīgi pieslēgts elektrotīklam – tas patērē no 2 līdz 6 vatiem pat neaktīvā režīmā.
Spēļu konsole, piemēram, PlayStation vai Xbox, var patērēt no 1,5 līdz 10 vatiem gaidstāves režīmā. Ieteicams šīs ierīces atvienot, kad dodaties prom no mājām vai pat uz nakti.
Tāpat ir vērts atvienot no tīkla skaļruņus, īpaši telpās, kuras netiek izmantotas katru dienu.
Kafijas automāti un virtuves ierīces
Tikai kafijas automāts vien var patērēt no 60 līdz 70 vatiem, jo tas uztur ūdeni siltu un gatavu lietošanai.
Tukšs mini ledusskapis var patērēt no 50 līdz 100 vatiem, kas nozīmē, ka izdevumi būs lielāki, nekā vēlaties. Ja jums ir mini ledusskapis, ko izmantojat tikai sezonāli (piemēram, vasarā uz verandas), ieteicams to atvienot, kad tas nav vajadzīgs.
Vecas ierīces mājās
Daudziem cilvēkiem mājās ir veca tehnika, kas pastāvīgi pieslēgta elektrotīklam. Viens kabeļtelevīzijas dekoders, DVR vai Blu-ray atskaņotājs var kļūt par slogu jūsu makam.
Apskatiet māju un izvērtējiet, kuras ierīces nav nepieciešams turēt pieslēgtas pie strāvas visu laiku – piemēram, modinātājpulksteņi, elektriskās tējkannas, fēni u.c. Šo ierīču atvienošana no tīkla un pieslēgšana tikai pirms lietošanas var patīkami pārsteigt gan jūs, gan jūsu maciņus.